《盤後部署》恒指續尋底或試１６８３３，網易短線升勢未完

《經濟通通訊社２９日專訊》紐約股市上周五（２６日）上揚。道指收升３２８點；納指收

升２７７點；標普５００收升５４點。全周計，道指累跌１％，納指累升２﹒５％，標普５００

累升０﹒３％。

美股周一（２９日）假期休市，本周只有４個交易日。市場繼續關注美國債務上限進展。白

宮與共和黨就債務上限問題，達成原則協議，有望避過歷史性違約，預計國會於本周三（３１日

）表決。

５月期指明日結算，港股下跌，恒生指數收報１８５５１，跌１９５點或跌１﹒０４％，主

板成交１１０４﹒８３億元。國企指數收報６２５１，跌８２點或跌１﹒３０％。恒生科技指數

收報３６４７，跌４３點或跌１﹒１９％。

上證綜合指數收報３２２１，升８點或升０﹒２８％，成交３７７８﹒７６億元人民幣。深

證成份指數收報１０８２２，跌８７點或跌０﹒８０％，成交２３８１﹒５９億元人民幣。

技術走勢方面，既然指數已跌穿前低位１８８２９，相信會續尋底，預料去年１１月低位

１６８３３會有一定支持。



＊美團收跌８％成墊底藍籌＊



藍籌股方面，美團（０３６９０）收跌８﹒１％，報１１５﹒８元，成墊底藍籌，該股成交

約９３１７萬股，涉資１１０﹒２４億元，盤中高見１２６元，最低見１１５﹒３元；舜宇光學

科技（０２３８２）跌５﹒２％，報７３﹒８元；李寧（０２３３１）跌４﹒８５％，報

４３﹒１５元；創科實業（００６６９）跌４﹒７５％，報７３﹒２元；石藥集團

（０１０９３）跌４﹒４３％，收報６﹒９１元。

另外，申洲國際（０２３１３）逆市收升４﹒４３％，報６４﹒８元，該股成交約８８６萬

股，涉資５﹒７３億元，盤中高見６５﹒７５元，最低見６２﹒７５元；聯想集團

（００９９２）升３﹒９２％，收報７﹒４２元；中芯（００９８１）升２﹒７７％，收報２０

元；百度（０９８８８）升２﹒７５％，收報１１９﹒７元。

另一方面，網易（０９９９９）公布截至今年３月３１日止，首季淨利潤６７﹒５５億元人

民幣，按年增長５３﹒７２％，經調整淨利潤７５﹒６６億元人民幣，按年增長４７﹒８５％，

高於市場預期。

期內，淨收入２５０﹒４６億元人民幣，按年增加６﹒３３％，勝預期。其中，遊戲及相關

增值服務淨收入２００﹒６６億元人民幣，增７﹒６４％，來自在線遊戲的淨收入佔遊戲及相關

增值服務淨收入的９２﹒７％，來自於手遊的淨收入佔在線遊戲淨收入的７２﹒３％。



＊網易逆市收升７％冠藍籌＊



網易收升７﹒２％，報１３９﹒９元，該股成交約６７３萬股，涉資９﹒４６億元，盤中高

見１４２﹒９元，最低見１３９﹒４元。

技術走勢方面，該股今日出現上升裂口，可惜走勢現射擊之星，但開市已升越１０、２０、

５０及１００天線，９ＲＳＩ回升至５５水平，相信短線未升完。（ｋｙ）

