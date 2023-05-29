《台股攻略－黃振宇》美債上限達成初步協議，台股續創一年新高

《台股攻略》美國就提高美國債務上限談判達成初步協議，台股今日（２９日）高開高收，

電子類股份普遍上揚，航運及ＡＩ概念股造好，指數一度升至１６６８４點，創近一年新高，但

指數高位受壓，最終收１６６３６點，升１３１點，成交金額為３３９７﹒４３億元（新台幣．

下同）。

電子類股走強，半導體股的台積電收５６８元，升０﹒４％；聯電收５１﹒２元，升

１﹒６％；聯發科收７３８元，升１﹒１％；威鋒電子漲停，威盛升９﹒３％，晶豪科、京元電

子、聯傑、立積、創意、達能及愛普均升５％至６％。光電股的太極升５﹒３％，揚明光、大立

光、群創、奇偶、元晶、佳凌及安集升超過３％。ＩＣ設計板塊的凱鈺、安國及沛亨漲停，創惟

及茂達升超過６％。主板及顯卡製造商的承啟及青雲同步漲停，撼訊升３﹒３％，華擎升

１﹒３％。航運股方面，貨運三雄的陽明升１﹒１％，萬海升１﹒９％，長榮升３％。散裝航運

的亞航、中航、台航、裕民及慧洋－ＫＹ均升１％至３％。航空雙雄的長榮航及華航均升近４％

。繪圖晶片大廠的輝達（Ｎｖｉｄｉａ）看好ＡＩ市場需求，ＡＩ概念股持續獲捧，智邦、英業

達、世芯－ＫＹ、凌華及譜瑞－ＫＹ同步漲停。

經濟景氣方面，台灣國家發展委員會於上周五（２６日）公布今年４月份景氣領先指標不含

趨勢指數為１００﹒０８分，按月升０﹒１３％，連續６個月上升，預期台股投資環境轉好。現

階段，台指靠穩１６０００點後，持續走高，若美國債務上限順利達成協議，台指有望挑戰

１６８１１點阻力位（２０２２年６月份高位）。投資方面，宜留意前景較好的ＡＩ概念股外，

觀光概念股亦有望受惠旅遊業復甦。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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