【虛幣世界】債務上限達原則性協議，比特幣重上２８０００美元

《經濟通通訊社２９日專訊》消息指，美國總統拜登與眾議院共和黨籍議長麥卡錫就提高聯

邦政府債務上限達成原則性協議，加密貨幣市場造好，比特幣重上２８０００美元關口。另外，

投資者關注上周公布個人消費支出（ＰＣＥ）報告，該報告顯示美國４月物價漲幅超過預期，剔

除波動較大的食品和能源價格的核心ＰＣＥ上漲０﹒４％，預期為上漲０﹒３％。

《經濟通》數據顯示，比特幣現報２８２６２﹒５２元（美元．下同），升０﹒７０４％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報１９１８﹒７９元，升０﹒５３％；艾達幣報

０﹒３８５３元，升０﹒６５％；瑞波幣報０﹒４８３１元，升０﹒２３％。（ｕｌ）



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