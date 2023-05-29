《談國論企－黎偉成》中國表關注美對華經貿攻策行動

《談國論企》中國商務部部長王文濤２０２３年５月赴美出席亞太經合組織會議，在２５日

及２６日先後會見美國商務部長雷蒙多及美國貿易代表戴琪，表達中國就美對華經貿政策等問題

的重點關切，而新華社的兩篇報道均不約而同採取「坦誠」的字眼，顯示會面是取得頗不少甚至

進展。此顯中美關係在停滯甚至倒退幾近４月後終能初步破冰，只要雙方繼續以相互尊重、和平

共處、合作多贏原則發展，有望取得預期成果的。



＊對雷蒙多表關切半導體出口管制對外投資審查＊



必須指出，這是中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅，於２０２３年

５月１０日至１１日在奧地利維也納同美國總統國家安全事務助理沙利文的會晤後，在約半個月

便見兩國的部長作出的會見，所談的問題相當對口、廣泛和深入，更被形容為「坦誠」，而這是

（一）王毅與沙利文在維也納會晤後，即使至今未有公布所談內容，但雙方會晤為時共約８個小

時，且會後形容「雙方同意繼續用好這一套戰略性溝通渠道」，意味會議取得相當良好和重大的

成果；君不見，王毅、沙利文維也納之會兩個星期後，王文濤很快作出安排，會見與雷蒙多及戴

琪，便見中美關係是有了一點轉機。

此反映中美關係的高度重要性。尤其是中美在美方若干官員、政治人物甚至政棍從中作梗，

搞破壞、搞對抗、搞脫勾，千方百計和不擇手段的要處處圍堵打壓封殺中國，到頭來王毅與沙利

文維也納之會，始使雷蒙多及戴琪多番要與中方會晤之想得償所願；中美在各方面的更多聯繫合

作，不僅對兩國有極有好處，對世界得益不淺。

值得一提的，是王文濤是次乃出席在美國舉行亞太經合組織貿易貿易部長會議期間，分別會

見雷蒙多及戴琪，並不是一定或必然要做的事情；要是中美關係還是未能解冰，則中國很有可能

派位副部長赴會，美方可以「談」點甚麼？

回頭再論中美部長的會見，所得之見重點有（二）王文濤在兩次會見美方官員，最首要的都

同樣是「中方就美對華經貿政策」表達重點關切，乃對美方作出十分重要的提示甚至警告，因所

用之語「重點關切」，「切」的解讀烈以是憂疑、不理解甚至擔心，更是用上「重點」的關切；

由是美方必須認認真真好好講清楚對華經貿政策，和做好相關政策性工作，才能夠使中方逐步降

低所「關切」之處。

王文濤對美方兩位官員的重點關切，還有（三）對雷蒙多，講的是半導體政策、出口管制、

對外投資審查等，都是美方重點壓制打擊甚至封殺中國的其中重點。尤其是半導體，美國不僅限

制美資半導體企業對華輸出具高尖技術的芯片，更向其他國家施壓，要如美國般作出禁售劣行，

是之為中方要重點講及的問題。中國網信通較早前對美資美光作出審查，並作出報告和通告指證

美光銷華的產品有重大安全隱患，要中資企業停購，乃符合世界貿易組織的規則；有別於美國一

講禁輸華芯片、「制裁」華為及中興等５Ｇ產品輸美劣策，便馬上為之，至今有逾百中企列入「

清單」，中方當然重點關切。



＊對戴琪講經貿領域涉台問題印太框架有問題＊



但（四）對戴琪，王文濤所表的重點關切者還有：經貿領域涉台問題、印太經濟框架、

３０１關稅等重點問題提出關切。令人高度關注是王文濤所提（１）「經貿領域涉台問題」，此

因經貿領域，特別提出「涉台問題」，戴琪的父母由中國台灣移居美國，引人以有點敏感的聯想

；（２）更有對美方提出「印太經濟框架」問題，是為其中重點關切；美方要組織印太經濟框架

「制衡」中國的經貿發展，才出此言。（３）對外投資審查，所謂「外」，當然是美國對美資企

業特別是對華投資的審查，很有針對性的惡意。

由是（五）新華社的報道就王文濤兩個會晤的描述，很有分別，不僅有坦誠，但（Ｉ）對雷

蒙多，更稱「專業、建設性」的進行「中美貿易關係和共同關心的經貿易題」的交流；而對戴琪

會見所述是「務實、深入」，有別於對雷蒙多所言般具正面和積極性，會否王、戴之談仍僅止於

各自表述之況？

特別是（ＩＩ）在後續方面，新華社的報道是對雷蒙多是「雙方同意建立溝通渠道，就具體

經貿關切和合作事項保持和加強交流」，重點是要建立溝通渠道、保持和加強交流，有良性啟示

；對戴琪只是「雙方同意繼續保持交流溝通「，是「保持交流溝通」而已，講活十分平淡，高下

立見。

我一直指出，美國民主、共和兩黨在任何問題每有分歧和矛盾，但對中國就是有十分強烈的

反華甚至反共，君不見（ｉ）美國國務卿布林肯終以「不同意識形態」的超級劣質政治口號，進

一步圍堵打擊封殺中國；（ｉｉ）美國總統拜登明目張膽的表會接受烏克蘭「申請」加入「北約

」，最終推手弄出來的烏克蘭危機？拜登要滅俄羅斯，最終就是要滅絕中國，美帝繼續稱霸！此

為中國對美政策要嚴防而續聯之因。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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