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29/05/2023 09:38

《異動股》美團跌逾２％，首季經調整轉賺近５５億人幣大勝預期

　　《經濟通通訊社２９日專訊》美團（０３６９０）現價跌２﹒３％，報１２３﹒１元，以現
價計，該股暫連跌３日，累計跌幅７﹒３％。該股成交約７４４萬股，涉資９﹒２４億元。
　　美團公布，截至２０２３年３月３１日止首季純利３３﹒５８億人民幣，遠勝預期，而上年
同期淨虧損５７﹒０２億人民幣。以非國際財務報告準則計量，經調整溢利５４﹒９１億人民幣
，亦遠勝預期，而上年同期經調整虧損達３５﹒８６億人民幣。
　
＊首季核心本地商業業務按年增逾２５％＊
　
　　期內收入５８６﹒１７億人民幣，按年升２６﹒６９％；經調整ＥＢＩＴＤＡ為６２﹒６２
億人民幣，而上年同期經調整ＥＢＩＴＤＡ虧損達１８﹒４１億人民幣。
　　首季核心本地商業業務方面分部收入按年增長２５﹒５％至４２９億人民幣，經營溢利按年
增長１００﹒７％至９４億人民幣，而經營利潤率為２２％，較２０２２年同期的１３﹒８％，
提升８﹒２個百分點。即時配送交易筆數按年增長１４﹒９％。
　
＊遭大和、中金狠削目標價＊
　
　　美團績後多間大行維持正面評級，但部分大行將目標價下調，其中大和將目標價由２０５元
降至１７０元，幅度超過１７％。下表列部分大行對美團最新評級：
　
　　大行╱券商　　　　　目標價變動　　　　　　評級變動　
　　　　　　　　　　　　　（元）　　　　　　　　　　　　
　　　富瑞　　　２５１﹒００→２５５﹒００　　維持買入　
　　　花旗　　　２１１﹒００→２１６﹒００　　維持買入　
　　　滙證　　　２１０﹒００→２１５﹒００　　維持買入　
　　中信證券　　２１６﹒００→２０８﹒００　　維持買入　
　　　高盛　　　２０１﹒００→２０７﹒００　　維持買入　
　　　麥格理　　１９５﹒００→１９０﹒９０　維持跑贏大市
　　　野村　　　２００﹒００→１８４﹒００　　維持買入　
　　　中金　　　２２６﹒００→１８４﹒００　維持跑贏大市
　　　大和　　　２０５﹒００→１７０﹒００　　維持買入　
　　　巴克萊　　１２５﹒６０→１２５﹒３６　維持降低權重
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　現時，恒生指數報１８８１５，升６８點或升０﹒３６％，主板成交７７﹒９４億元。國企
指數報６３５７，升２３點或升０﹒３７％。恒生科技指數報３７３４，升４３點或升
１﹒１７％。
　　即月期指新報１８７９９，升１０４點，低水１６點。即月國指期貨報６３５２，升２８點
，低水５點。即月科指期貨新報３７３０，升４８點，高水８點。
　　上證綜合指數報３２２３，升１０點或升０﹒３３％，成交２５６﹒１０億元人民幣。
　　深證成份指數報１０９４３，升３３點或升０﹒３１％，成交４４９﹒０３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團（０３６９０）　　　１２３﹒１０元　跌２﹒３０％
　　阿里（０９９８８）　　　　７８﹒８５元　升０﹒２５％
　　騰訊（００７００）　　　３２５﹒６０元　升０﹒９９％
　　網易（０９９９９）　　　１３９﹒８０元　升７﹒１３％
　　百度（０９８８８）　　　１２３﹒００元　升５﹒５８％
　　快手（０１０２４）　　　　５４﹒４０元　升１﹒１２％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１３２﹒４０元　跌０﹒９７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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