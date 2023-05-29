《異動股》美團跌逾２％，首季經調整轉賺近５５億人幣大勝預期

《經濟通通訊社２９日專訊》美團（０３６９０）現價跌２﹒３％，報１２３﹒１元，以現
價計，該股暫連跌３日，累計跌幅７﹒３％。該股成交約７４４萬股，涉資９﹒２４億元。
美團公布，截至２０２３年３月３１日止首季純利３３﹒５８億人民幣，遠勝預期，而上年
同期淨虧損５７﹒０２億人民幣。以非國際財務報告準則計量，經調整溢利５４﹒９１億人民幣
，亦遠勝預期，而上年同期經調整虧損達３５﹒８６億人民幣。
＊首季核心本地商業業務按年增逾２５％＊
期內收入５８６﹒１７億人民幣，按年升２６﹒６９％；經調整ＥＢＩＴＤＡ為６２﹒６２
億人民幣，而上年同期經調整ＥＢＩＴＤＡ虧損達１８﹒４１億人民幣。
首季核心本地商業業務方面分部收入按年增長２５﹒５％至４２９億人民幣，經營溢利按年
增長１００﹒７％至９４億人民幣，而經營利潤率為２２％，較２０２２年同期的１３﹒８％，
提升８﹒２個百分點。即時配送交易筆數按年增長１４﹒９％。
＊遭大和、中金狠削目標價＊
美團績後多間大行維持正面評級，但部分大行將目標價下調，其中大和將目標價由２０５元
降至１７０元，幅度超過１７％。下表列部分大行對美團最新評級：
大行╱券商 目標價變動 評級變動
（元）
富瑞 ２５１﹒００→２５５﹒００ 維持買入
花旗 ２１１﹒００→２１６﹒００ 維持買入
滙證 ２１０﹒００→２１５﹒００ 維持買入
中信證券 ２１６﹒００→２０８﹒００ 維持買入
高盛 ２０１﹒００→２０７﹒００ 維持買入
麥格理 １９５﹒００→１９０﹒９０ 維持跑贏大市
野村 ２００﹒００→１８４﹒００ 維持買入
中金 ２２６﹒００→１８４﹒００ 維持跑贏大市
大和 ２０５﹒００→１７０﹒００ 維持買入
巴克萊 １２５﹒６０→１２５﹒３６ 維持降低權重
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現時，恒生指數報１８８１５，升６８點或升０﹒３６％，主板成交７７﹒９４億元。國企
指數報６３５７，升２３點或升０﹒３７％。恒生科技指數報３７３４，升４３點或升
１﹒１７％。
即月期指新報１８７９９，升１０４點，低水１６點。即月國指期貨報６３５２，升２８點
，低水５點。即月科指期貨新報３７３０，升４８點，高水８點。
上證綜合指數報３２２３，升１０點或升０﹒３３％，成交２５６﹒１０億元人民幣。
深證成份指數報１０９４３，升３３點或升０﹒３１％，成交４４９﹒０３億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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美團（０３６９０） １２３﹒１０元 跌２﹒３０％
阿里（０９９８８） ７８﹒８５元 升０﹒２５％
騰訊（００７００） ３２５﹒６０元 升０﹒９９％
網易（０９９９９） １３９﹒８０元 升７﹒１３％
百度（０９８８８） １２３﹒００元 升５﹒５８％
快手（０１０２４） ５４﹒４０元 升１﹒１２％
嗶哩嗶哩（０９６２６） １３２﹒４０元 跌０﹒９７％
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（ｈｃ）
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