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29/05/2023 09:24

《中概異動》網易高開逾７％冠藍籌，首季多賺近五成派９﹒３美仙

　　《經濟通通訊社２９日專訊》網易（０９９９９）現價升７﹒１３％為開市最大升幅藍籌，
報１３９﹒８元，該股成交約３８萬股，涉資５２３８萬元。
　　網易公布截至今年３月３１日止，首季淨利潤為６７﹒５５億人民幣，按年升５３﹒７２％
，經調整淨利潤為７５﹒６６億人民幣，按年升４７﹒８５％，高於市場預期。董事會批准
２０２３年第一季度股利，為每股０﹒０９３美元。
　　期內，淨收入２５０﹒４６億人民幣，按年增加６﹒３３％，勝預期。其中，遊戲及相關增
值服務淨收入２００﹒６６億人民幣，升７﹒６４％，來自在線遊戲的淨收入佔遊戲及相關增值
服務淨收入的９２﹒７％，來自於手遊的淨收入佔在線遊戲淨收入的７２﹒３％。
　　現時，恒生指數報１８８２７，升８０點或升０﹒４３％，主板成交３２﹒７２億元。國企
指數報６３５９，升２６點或升０﹒４２％。恒生科技指數報３７３５，升４４點或升
１﹒２１％。
　　即月期指新報１８８２４，升１２９點，低水３點。即月國指期貨報６３６４，升４０點，
高水４點。即月科指期貨新報３７３４，升５２點，高水１０點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　網易（０９９９９）　　　１３９﹒８０元　升７﹒１３％
　　騰訊（００７００）　　　３２７﹒２０元　升１﹒４９％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１３３﹒００元　跌０﹒５２％
　　金山軟件（０３８８８）　　２９﹒０５元　升１﹒２２％
　　快手（０１０２４）　　　　５４﹒７５元　升１﹒７７％
　　心動公司（０２４００）　　２０﹒９５元　升０﹒２４％
　　祖龍娛樂（０９９９０）　　　３﹒９７元　升１﹒０２％
　　飛天雲動（０６６１０）　　　２﹒１４元　升３﹒８８％
　　中國儒意（００１３６）　　　１﹒７０元　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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