《中概異動》網易高開逾７％冠藍籌，首季多賺近五成派９﹒３美仙

《經濟通通訊社２９日專訊》網易（０９９９９）現價升７﹒１３％為開市最大升幅藍籌，

報１３９﹒８元，該股成交約３８萬股，涉資５２３８萬元。

網易公布截至今年３月３１日止，首季淨利潤為６７﹒５５億人民幣，按年升５３﹒７２％

，經調整淨利潤為７５﹒６６億人民幣，按年升４７﹒８５％，高於市場預期。董事會批准

２０２３年第一季度股利，為每股０﹒０９３美元。

期內，淨收入２５０﹒４６億人民幣，按年增加６﹒３３％，勝預期。其中，遊戲及相關增

值服務淨收入２００﹒６６億人民幣，升７﹒６４％，來自在線遊戲的淨收入佔遊戲及相關增值

服務淨收入的９２﹒７％，來自於手遊的淨收入佔在線遊戲淨收入的７２﹒３％。

現時，恒生指數報１８８２７，升８０點或升０﹒４３％，主板成交３２﹒７２億元。國企

指數報６３５９，升２６點或升０﹒４２％。恒生科技指數報３７３５，升４４點或升

１﹒２１％。

即月期指新報１８８２４，升１２９點，低水３點。即月國指期貨報６３６４，升４０點，

高水４點。即月科指期貨新報３７３４，升５２點，高水１０點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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網易（０９９９９） １３９﹒８０元 升７﹒１３％

騰訊（００７００） ３２７﹒２０元 升１﹒４９％

嗶哩嗶哩（０９６２６） １３３﹒００元 跌０﹒５２％

金山軟件（０３８８８） ２９﹒０５元 升１﹒２２％

快手（０１０２４） ５４﹒７５元 升１﹒７７％

心動公司（０２４００） ２０﹒９５元 升０﹒２４％

祖龍娛樂（０９９９０） ３﹒９７元 升１﹒０２％

飛天雲動（０６６１０） ２﹒１４元 升３﹒８８％

中國儒意（００１３６） １﹒７０元 無升跌

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（ｈｃ）

