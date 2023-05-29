【聚焦數據】北京首４月規上工業利潤同比降２７％，醫藥業利潤降

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》北京市統計局發布，１－４月，全市規模

以上工業企業實現營業收入８３２６﹒２億元（人民幣．下同），同比增長２﹒１％；實現利潤

總額４６７﹒７億元，同比下降２７﹒１％。剔除新冠疫苗生產影響，營業收入同比增長

３﹒５％，利潤總額同比下降１３﹒５％。

分經濟類型看，外商及港澳台商投資企業實現利潤總額２２９﹒２億元，同比下降

２３﹒２％；股份制企業實現利潤總額２３８﹒２億元，同比下降３０﹒４％。分規模看，大中

型企業實現利潤總額３９９﹒１億元，同比下降２９﹒５％。



＊醫藥製造業利潤降５３﹒４％，計算機業虧損３﹒１億＊



分行業看，在３７個工業行業大類中，１５個行業利潤同比增長，２個行業由虧轉盈，１個

行業虧損減少。其中，電力、熱力生產和供應業實現利潤總額１５４﹒４億元，同比增長１３％

；汽車製造業實現利潤總額１１２﹒９億元，同比增長２４﹒７％；醫藥製造業實現利潤總額

８６﹒６億元，同比下降５３﹒４％；計算機、通信和其他電子設備製造業虧損３﹒１億元。

截至４月末，規模以上工業企業應收賬款６２７２﹒３億元，同比增長１８﹒５％；產成品

存貨１３７８﹒９億元，同比增長７﹒７％。

