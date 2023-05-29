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29/05/2023 12:28

《午市前瞻》期結日前恒指沽壓沉重難升，美團弱勢現價不宜撈底

　　《經濟通通訊社２９日專訊》恒生指數半日收報１８６９７，跌４９點或０﹒２６％，主板
成交５８８﹒７１億元。恒生中國企業指數報６２９６，跌３７點或０﹒５９％。恒生科技指數
報３６７５，跌１５點或０﹒４３％。
　　恒指三大成交股份依次為美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）及阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）；美團收報１１７﹒９元，跌８﹒１元或６﹒４３％，成交６５﹒４１億元；騰
訊控股收報３１８元，跌４﹒４元或１﹒３６％，成交４０﹒９２億元；阿里巴巴－ＳＷ收報
７８﹒７５元，升０﹒１元或０﹒１３％，成交１７﹒６３億元。國指三大成交股份依次為美團
、騰訊控股及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為美團、騰訊控股及阿里巴巴－ＳＷ。
　
＊張智威：大戶傾向壓低期指結算＊
　
　　美國債務上限談判達成原則性協議，美股表現強勁，但港股持續弱勢。恒指今早高開後有沽
壓，加上美團（０３６９０）大跌拖累，恒指半日最多跌近百點。信誠證券聯席董事張智威向《
經濟通通訊社》表示，港股已跑輸歐美股市，科網股沽壓沉重，反映大戶或傾向在明日期指結算
日壓低指數結算，若有反彈最少亦要待期結過後。但他仍不看好後市會反彈，即使反彈亦難有太
大升幅，恒指短期或先下試１８３００。
　
＊美團香港業務難賺錢＊
　
　　美團（０３６９０）公布首季經調整溢利按年轉虧為盈賺５４﹒９１億人民幣，遠勝預期，
而上年同期經調整虧損達３５﹒８６億人民幣。但股價今早平開後持續向下，半日反覆下挫，一
度跌近８％。張智威指近期重磅科技股無論業績好壞，炒作氣氛減退後都會出現散水情況，故今
日美團亦不例外。
　　目前美團已跌穿１２０元，加上近期以「ＫｅｅＴａ」品牌進軍香港市場，但張智威並不看
好相關刺激作用，因美團在香港面對Ｆｏｏｄｐａｎｄａ及戶戶送兩大強敵，要搶佔市場一席位
必須展開銀彈攻勢，短期內難以賺錢甚至有可能要蝕錢，故難以對美團母企業績有幫肋。他不建
議現價撈底美團，認為股價短期內將要下試去年１０月低位１１２﹒８元。（ｈｃ）

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