【香港政情】鄭雁雄冀社福界弘揚愛國愛港價值觀，融入國家大局

《經濟通通訊社２９日專訊》中聯辦主任鄭雁雄表示，社福界是推動紓解民困不可或缺的重

要力量，他對社福界提出三點看法，第一是堅守初心使命，積極引領方向，努力塑造社福界美好

未來；第二是堅持團結合作，有效凝聚共識 ，大力弘揚以愛國愛港為核心，與「一國兩制」方

針相適應的主流價值觀；第三是堅定務實有為，專注服務社會，努力讓發展成果更多更公平惠及

全體市民。

鄭雁雄出席社福開新篇高峰會暨社福界心連心大行動成立典禮致辭時表示，過去一時期，香

港社會曾經飽受政治爭拗及社會動盪之苦，甚至有人陷入港獨、攬炒政治迷思，教訓十分深刻。

在新階段，香港再也不能搞錯方向，再也不能搞亂自己，再也不能被人蒙蔽及利用。

他又說，新一屆特區政府勇於擔當，不斷提高治理水平，特別是促進經濟復蘇，排解民生憂

難上，思路更加清晰、目標更加明確、步伐更加穩健，展現了管治新風。

他續指，未來５年是香港開創新局面的關鍵期，社福界作為將政府的關懷傳遞給市民的重要

紐帶，希望積極作為，並主動把握大灣區建設等機遇，進一步融入國家發展大局，強化兩地及海

外專業交流。（ｂｉ）

