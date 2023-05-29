《本港經濟》本港４月出口貨值按年跌１３％，遜預期

《經濟通通訊社２９日專訊》政府統計處公布，今年４月份本港整體出口貨值為３３８３億

元，按年跌１３％，遜於市場預期的９﹒３％跌幅，而進口貨值為３７４９億元，亦錄得按年下

跌１１﹒９％，亦差過市場預期的９﹒９％跌幅。今年４月份錄得有形貿易逆差３６６億元，相

等於商品進口貨值的９﹒８％。



＊首４個月出口及進口跌１６﹒５％及１２﹒５％＊



今年首４個月的商品整體出口貨值按年下跌１６﹒５％。同時，商品進口貨值下跌

１２﹒５％。首４個月錄得有形貿易逆差１４８４億元，相等於商品進口貨值的１０﹒４％。

經季節性調整的數字顯示，截至今年４月止的三個月與對上三個月比較，商品整體出口貨值

上升１５﹒４％。同時，商品進口貨值上升１０﹒７％。



＊４月輸往亞洲整體出口貨值按年跌１３﹒３％＊



４月輸往亞洲的整體出口貨值按年下跌１３﹒３％。此地區內，輸往大部分主要目的地的整

體出口貨值錄得跌幅，尤其是馬來西亞（跌２６﹒４％）、新加坡（跌２１﹒１％）、印度（跌

１９﹒７％）、越南（跌１９﹒６％）、台灣（跌１８﹒２％）、菲律賓（跌１３﹒７％）和中

國內地（內地）（跌１２﹒９％）。除亞洲的目的地外，輸往其他地區的大部分主要目的地的整

體出口貨值錄得跌幅，尤其是美國（跌１９﹒９％）、德國（跌１５﹒９％）和英國（跌

２﹒５％）。

首四個月輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是日本（跌２５﹒０％）、新

加坡（跌２４﹒１％）、內地（跌２１﹒２％）和台灣（跌１９﹒３％）。同期，來自大部分主

要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是韓國（跌３８﹒４％）、新加坡（跌２９﹒５％）、泰國

（跌２１﹒６％）、台灣（跌１９﹒２％）、越南（跌１７﹒５％）和內地（跌８﹒４％）。



＊通訊、錄音及音響設備和儀器出口跌兩成＊



今年４月份與２０２２年同月比較，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是「

電動機械、儀器和用具及零件」（減３７５億元，跌１９﹒３％）、「通訊、錄音及音響設備和

儀器」（減１０９億元，跌２１﹒５％）和「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減４４億元，

跌１１﹒５％）。同期，部分主要貨品類別的進口貨值錄得跌幅，尤其是「電動機械、儀器和用

具及零件」（減３０１億元，跌１５﹒８％）。

首四個月部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零

件」（減１５４６億元，跌２０﹒５％）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減４５９億元

，跌２６﹒８％）和「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減２６６億元，跌１４﹒６％）。



＊先進經濟體疲弱，續令港出口表現受壓＊



政府發言人表示，今年４月商品出口貨值按年進一步下跌。輸往內地、美國及歐盟的出口均

減少。輸往其他主要亞洲市場的出口錄得不同程度的跌幅。展望未來，先進經濟體疲弱，將繼續

令香港的出口表現受壓，儘管預期內地經濟加快復甦應可緩解部分壓力。政府會密切留意情況。

（ｂｉ）

