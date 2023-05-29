《匯思－余偉文》年內出訪沙特及東盟國家，將恢復銀公訪內地安排

《匯思》這篇網誌發布時，我正與數位香港銀行家展開阿聯酋的訪問之旅。



今年２月行政長官率領商貿代表團訪問中東，掀起了香港和中東地區對加強兩地經貿往來的

濃厚興趣，大家對未來互補共贏的前景有很大的期盼，並有很強的意願去增進了解，尋找機遇，

通過具體合作提供發展動能。這次訪問，是我們的跟進行動之一，目的是借此行加強與阿聯酋金

融監管部門、主權基金、金融機構和當地企業的聯繫，為金融領域長期合作創造更多的機會，打

下更穩的基礎。



＊年內出訪沙特及東盟國家，將恢復銀公訪內地安排＊



香港金融業的發展，需要我們不斷擴大朋友圈，發掘更多的市場機會。在今年餘下的時間，

我們還會出訪沙特阿拉伯和部分東盟國家，為香港國際金融中心未來發展開闢新的市場空間。我

們也將恢復香港銀行公會年度訪問內地的安排，了解內地金融行業支持、配合經濟高質量發展的

最新動態，更好地發揮香港金融機構的積極性和市場力量，推動兩地金融互聯互通和粵港澳大灣

區合作。



＊兩度訪京交流，推動兩地金融互聯互通＊



事實上，香港全面通關復常後幾個月，我和金管局的同事們已經主動出擊，通過外訪直接接

觸海外和內地的政府官員以及金融機構和企業，推廣香港的金融服務。單是在３、４月份，我就

在出席國際清算銀行和世界銀行╱國際貨幣基金組織的會議期間，分別在瑞士和美國會見了很多

跨國金融機構和私人財富管理業務的負責人，幫助他們了解香港走出新冠陰影、重現經濟活力的

最新情況，以及香港金融業在資本市場和財富管理（尤其是家族辦公室）的發展前景。同時，兩

度訪京也讓我有機會與中央政府負責金融工作的同事們深入全面地交流溝通，為下一步推動兩地

金融互聯互通，深化香港離岸人民幣業務等議題進行部署。金管局的團隊也跟業界合作，在大灣

區宣傳推廣跨境理財通，並在內地主要城市舉辦活動，推廣香港作為私募基金和企業財資中心大

展拳腳的理想地。



＊大型跨國金融機構陸續在港恢復或舉辦會議＊



出訪以外，在港舉辦大型金融會議同樣重要。過去幾個月，我們很高興看到很多大型跨國金

融機構陸續在港恢復或舉辦新的旗艦會議，眾多國際和內地金融界重量級人物絡繹不絕於途。出

席會議之餘，在港期間他們還會安排很多會晤。我和同事們在高峰時一天會見五、六批訪客是很

常見的事。雖然要投入不少時間，但是這種交流非常有價值。絕大部分訪客都是幾年來首次重返

久睽的香港，令我們欣慰的是，他們對這個城市的活力和前景都保持非常正面的評價。



＊國際金融領袖投資峰會將於１１月再舉行＊



今年恰逢金管局成立３０周年，我們也借這個機會舉辦數項國際會議。不久前的３月，巴塞

爾銀行監管委員會移師香港舉行會議，剛好碰上美歐銀行發生連串事件，為會議增添了幾分特殊

意義。目前，我們正在為１１月的另外兩場重頭戲做準備，一是再度舉辦的國際金融領袖投資峰

會；二是與國際清算銀行合辦的高級別會議，慶祝其亞太區代表辦事處在港成立２５周年，也作

為我們３０周年活動的壓軸戲。此外，我們還在籌備與金融科技和綠色金融相關的活動，並積極

爭取一些舉辦國際會議的組織在香港舉行論壇和會議。我們會在適當時候向大家提供進一步資料

。



香港的獨特優勢在於內聯外通和高度國際化。受三年疫情阻隔，負面影響在所難免。然而，

香港金融業根基深厚，只要我們能夠認清、保持優勢所在，廣交朋友，揚長補短，國際金融中心

的金漆招牌自然會更顯光彩。



香港金融管理局

總裁

余偉文



２０２３年５月２９日

