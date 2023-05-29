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29/05/2023 19:19

《再戰明天》日本公布失業率，美國公布達拉斯製造業活動指數

　　《經濟通通訊社２９日專訊》日本公布失業率，及美國公布達拉斯製造業活動指數，料為周
二（３０日）市場焦點。
　　各國重要經濟活動方面，本港時間周二晚９：００ｐｍ，歐洲央行管委暨奧地利央行總裁霍
爾茨曼為一個會議致開幕詞。９：３０ｐｍ，葡萄牙央行總裁暨歐洲央行管理委員會委員森特諾
出席一個經濟活動。
　
＊澳洲公布建築許可，歐元區貨幣供應Ｍ３＊
　
　　數據方面，周二本港時間７：３０ａｍ，日本公布４月失業率，料由２﹒８％降至２﹒７％
。本港時間９：３０ａｍ，澳洲公布４月建築許可，月率料由下滑０﹒１％改善至升２％。本港
時間４：００ｐｍ，歐元區公布４月貨幣供應Ｍ３，年率升幅料由２﹒５％收窄至２％。本港時
間９：００ｐｍ，美國公布３月標普╱Ｃａｓｅ－Ｓｈｉｌｌｅｒ２０大城市房價指數，經季節
調整月率料維持不變。本港時間１０：３０ｐｍ，美國公布５月達拉斯聯邦製造業展望企業活動
指數，料由負２３﹒４收窄至負１８。
　　在本港，明日公布業績的公司有：博富臨置業（００２２５）、創陞控股（０２６８０）、
諾亞控股（０６６８６）、英皇資本（００７１７）、威雅利（００８５４）等。（ｗａ）

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