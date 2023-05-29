【虛擬銀行】傳ｌｉｖｉ　ｂａｎｋ或轉移重心至中小企業務

《經濟通通訊社２９日專訊》據本地傳媒引述消息指，中銀香港（０２３８８）旗下虛擬銀

行ｌｉｖｉ ｂａｎｋ（理慧銀行）傳出策略轉型，將把重點轉向中小企業務，又指將一些員工

調往新崗位後，該行同時在市場招聘約數十人，將組成中小企專責團隊，以配合轉型需要。

（ｂｎ）

