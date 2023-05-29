《真知灼見－溫灼培》若美國債務問題解決下一步將如何？

《真知灼見》據美國媒體引述消息指，美國總統拜登與眾議院議長麥卡錫就債務上限問題達

成了臨時協議，提高債務上限以避免違約事故。現在雙方下一步要做將是游說其各自黨內議員支

持方案，並期望有關議案可於本周三（３１日）在國會進行表決。據了解，雙方同意將債務上限

暫停兩年，除了明年國防預算支出可繼續增加３％以外，其餘政府開支將大致維持在現今水平不

變。



＊債務陰霾過後提防美元資金被抽緊＊



假使上述消息正確，這將意味美國政府的債務上限將不會出現如財長耶倫最初要求從現今

３１﹒４萬億大舉上調至５１萬億美元情況。這明顯是共和黨的勝利。由於上述消息早於上周五

（２６日）有所傳出，也解釋了當晚美股率先上升原因。確實，美國有機會避過債務違約風險對

市場而言實屬一項重大利好消息。但當興奮心情過後，有兩件事市場即將要面對。首先，拜登政

府往後相信再難大舉增加開支刺激經濟。其次，債務上限方案一旦獲國會通過，嚴重缺乏資金的

拜登政府料將會於短期內大舉發債吸錢。這或會在一個短期日子內抽緊市場上的美元資金，導致

美股走弱。相反，當市場上美元供應短缺，美元或有機會在短期內被推高，這點大家不得不防。

還有，當債務上限問題解決後，將可給予聯儲局在有需要情況下，可上調息率。此話並非無

根據。美國上周就公布了聯儲局最看重的通脹數字，ＰＣＥ物價指數，該數字於４月份按月按年

分別上升０﹒４％及４﹒４％。反映美國通脹依然嚴峻。



＊本周市場焦點＊



本周市場焦點肯定在周三，看美國國會能否通過債務上限議案。除此以外，同為周三，內地

將公布５月份官方製造業採購經理指數。周四（１日）歐元區將公布５月通脹數字及周五（２日

）美國將公布５月就業報告等都值得市場留意。市場估計，美國５月非農職位將只增加１８萬。

如屬實，這將遠不及４月的２５﹒３萬增幅。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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