【俄烏開戰】外交部否認「中方讓俄羅斯保留烏克蘭部分領土」

《經濟通通訊社２９日專訊》外交部發言人毛寧主持例行記者會，被問及《華爾街日報》早

前報道指，中國政府歐亞事務特別代表李輝訪歐期間提出一項協議，協議中會讓俄羅斯保留其現

在佔領的烏克蘭部分領土，對此中方能否證實？毛寧回應，關於李輝特別代表訪問的情況，中方

都及時發布消息稿，請以中方發布的消息稿為準。「我也注意到烏克蘭外長公開表示，他同各方

接觸的情況，沒有哪一個國家表示，李輝特代做了《華爾街日報》報道中所做的表述。」

毛寧介紹，５月１５日至２６日，中國政府歐亞事務特別代表李輝訪問了烏克蘭、波蘭、法

國、德國、歐盟總部和俄羅斯，就政治解決烏克蘭危機同各方進行了廣泛的接觸和交流，闡述了

中方的立場主張，聽取各方意見建議，凝聚更多的國際共識。各方高度重視李輝特代此訪，充分

肯定中方為勸和促談發揮積極作用，贊賞中方呼吁尊重主權領土完整和遵守聯合國憲章宗旨原則

，期待中方繼續發揮建設性影響。

毛寧並指出，當前烏克蘭危機仍處於緊要關頭，下一步，中方將繼續落實習近平主席提出的

「四個應該」、「四個共同」和「三點思考」，加強同各方的對話交流，不斷凝聚共識，積累互

信，推動形成最大公約數，為推動烏克蘭危機政治解決作出中國貢獻。（ｅｗ）

