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29/05/2023 13:49

《海納智見－荀玉根》Ａ股市場調整的性質和進程

　　《海納智見》近期Ａ股市場逐漸調整，近一周調整更為明顯。市場中期向好趨勢未變，但二
季度可能處於蓄勢階段，那麼此次調整背後是何因素？調整進程走到哪一步了？本文對此作出分
析。
　
　　近期市場調整背後是經濟修復不穩固、股市資金面仍不寬裕。從基本面看，經濟的內生修復
動能還偏弱，二季度以來經濟修復斜率有所放緩。４月以來多項經濟指標低於預期，市場對經濟
的預期再度轉弱，而從５月的高頻數據來看，地產和基建等數據均有所走弱，經濟復蘇仍不穩固
。從資金面看，近期外資已在流出，公募發行未見起色，股市資金面仍不寬裕。２月以來北上資
金流入明顯放緩，公募基金發行也相對緩慢，偏股型公募基金發行節奏仍在低位徘徊，內資流入
還需一定時間。Ａ股自２０２２年１０月以來進入新一輪牛市周期，目前市場處於二季度的牛市
初期震盪蓄勢階段，短期可能出現寬幅震盪的情況，其背後源於牛市初期基本面還不夠扎實，更
易受到其他因素的擾動。放眼中期維度來看，市場趨勢向上。
　
　　歷次熊市見底後第一波上漲行情走完，市場往往會獲利回吐，背後的原因是基本面還不夠扎
實。歷次回吐過程中上證指數平均下跌４６天（剔除２０１９年），上證指數、滬深３００、萬
得全Ａ、創業板指平均回撤１３％左右、回吐前期上漲行情０﹒５－０﹒７左右的漲幅。當前上
證指數的調整不及歷史，但滬深３００、創業板指的調整已經顯著。從行業層面看，本輪調整有
先有後，多數行業自２月以來陸續步入調整，前期熱度較高的數字經濟板塊如傳媒、通訊等行業
以及中特估板塊如銀行、建築裝飾等行業較晚調整。同時，部分行業調整後的低點已經低於去年
１０月的低點，即已經完全回吐前期漲幅，具體為電力設備、煤炭、基礎化工、汽車、商貿零售
、農林牧漁、有色和地產８個行業，表明多數行業調整回吐已較為充分。
　
　　隨著４月以來國家領導人陸續前往各地調研，伴隨近期多項經濟指標低於市場預期以及經濟
修復偏弱的背景，為實現穩增長目標或還需要更大力度的政策支持，需密切關注國家領導人調研
後是否有增量的支持政策出台。若政策在擴大內需、穩定外貿等各方面給予更大力度支持，將加
快經濟修復步伐，有望進一步驅動Ａ股企業盈利上行，市場更加穩健地上漲。行業層面，當前還
處在數字經濟發展的大周期中，數字經濟仍是全年主線，關注政策端下，各地對數位基建、數字
要素等數字經濟發展領域提出明確考核要求以及技術端下，企業各人工智能、半導體等領域的落
地情況，同時伴隨基本面改善，消費部分領域有望迎來結構性機遇，關注醫藥和基本消費等行業
的結構性機會。
　
風險提示：穩增長政策落地進度不及預期，國內經濟修復不及預期。
　
《海通國際Ａ股首席策略分析師　荀玉根》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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