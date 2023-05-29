【聚焦人幣】人幣兌一美元即期跌２４０點子，報７﹒０７８７

《經濟通通訊社２９日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日小幅低開後震盪回落

，接連跌穿７﹒０７、７﹒０８關，最終收報７﹒０７８７，較上個交易日４時３０分收盤價跌

２４０點子，續創２０２２年１２月１日以來近半年新低，全日在７﹒０５６６至７﹒０８０５

之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌１４３點子，報７﹒０８９４。

人民幣兌一美元中間價今報７﹒０５７５，較上個交易日升１８５點子，上個交易日報

７﹒０７６０。



＊分析料人民幣短期繼續承壓＊



交易員表示，周末美兩黨就債務上限達成協議，將使美元流動性減少，美短債收益率料上升

。另美國數據向好，美聯儲６月繼續加息概率上升，美指短期料仍偏上行，人民幣亦將承壓。除

美指擾動，分紅購匯季節亦臨近，人民幣可能仍有一定調整空間，後續需重點關注監管層對人民

幣匯率會否有進一步政策。

瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰認為，考慮到中美負利差，市場參與者料更願意持有美元，

這不利於人民幣。中國央行可能通過降低外匯存準率來注入更多外匯供應，或探索推動美元存款

利率下行的做法；不過若美聯儲決定在６月延長加息周期，對人民幣將更具挑戰性。（ｓｌ）

