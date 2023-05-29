【人行操作】人行開展５０億元ＣＢＳ操作，票面利率２﹒３５％

《經濟通通訊社２９日專訊》為提高銀行永續債的市場流動性，支持銀行發行永續債補充資
本，人民銀行今日開展２０２３年第５期央行票據互換（ＣＢＳ）操作。操作量為５０億元人民
幣，期限三個月。票面利率２﹒３５％，起息日為２０２３年５月２９日，到期日為２０２３年
８月２９日（遇節假日順延）。（ｓｌ）
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