【聚焦數據】內地首４月工業企業利潤降幅收窄至２０﹒６％

《經濟通通訊社２９日專訊》國家統計局公布，１－４月份，全國規模以上工業企業實現利

潤總額２０３２８﹒８億元（人民幣．下同），同比下降２０﹒６％。４月份，規模以上工業企

業利潤同比下降１８﹒２％，降幅較３月份收窄１個百分點，連續兩個月收窄。

１－４月份，規模以上工業企業實現營業收入４１﹒０７萬億元，同比增長０﹒５％。４月

末，規模以上工業企業資產總計１５８﹒５５萬億元，同比增長７﹒３％；負債合計９０﹒８０

萬億元，增長７﹒８％；資產負債率為５７﹒３％，同比上升０﹒３個百分點。



＊首４月私營企業利潤總額下降２２﹒５％＊



１－４月份，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額７５７９﹒８億元，同比下

降１７﹒９％；股份制企業實現利潤總額１４９６２﹒４億元，下降２２％；外商及港澳台商投

資企業實現利潤總額４６７９﹒９億元，下降１６﹒２％；私營企業實現利潤總額５２４０﹒３

億元，下降２２﹒５％。

１－４月份，採礦業實現利潤總額４７５２﹒４億元，同比下降１２﹒３％；製造業實現利

潤總額１３７２３﹒７億元，下降２７％；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額

１８５２﹒７億元，增長３４﹒１％。



＊電力熱力業利潤大增，黑色金屬冶煉大降９９﹒４％＊



１－４月份，在４１個工業大類行業中，１３個行業利潤總額同比增長，１個行業持平，

２７個行業下降。主要行業利潤情況如下：電力、熱力生產和供應業利潤總額同比增長

４７﹒２％，電氣機械和器材製造業增長３０﹒１％，通用設備製造業增長２０﹒７％，汽車製

造業增長２﹒５％，石油和天然氣開採業下降６﹒０％，專用設備製造業下降７﹒４％，煤炭開

採和洗選業下降１４﹒６％，非金屬礦物制品業下降２７﹒４％，紡織業下降３０﹒２％，農副

食品加工業下降３６﹒３％，計算機、通信和其他電子設備製造業下降５３﹒２％，有色金屬冶

煉和壓延加工業下降５５﹒１％，化學原料和化學制品製造業下降５７﹒３％，石油、煤炭及其

他燃料加工業下降８７﹒９％，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降９９﹒４％。（ｃｔ）

