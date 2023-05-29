【數據解讀】統計局：４月工業利潤降１８﹒２％，連續兩個月收窄

《經濟通通訊社２９日專訊》１－４月份，全國規模以上工業企業實現利潤同比下降
２０﹒６％。４月份，規模以上工業企業利潤同比下降１８﹒２％，降幅較３月份收窄１個百分
點，連續兩個月收窄。
國家統計局工業司統計師孫曉解讀數據指出，４月份，工業生產繼續恢復，企業營收增長加
快，利潤降幅繼續收窄，但也要看到，國際環境嚴峻複雜，需求不足制約明顯，工業企業盈利持
續恢復面臨較多困難。下階段，要著力恢復和擴大需求，進一步提高產銷銜接水平，持續提振經
營主體信心，把發揮政策效力和激發經營主體活力結合起來，推動工業經濟持續回升向好。
＊４月營收改善，工業企業累計營收由降轉增＊
孫曉指出，４月工業企業效益狀況呈現以下主要特點：一是工業企業當月營收增長加快。４
月份，規模以上工業企業營業收入同比增長３﹒７％，增速較３月份加快３﹒１個百分點。在當
月營收改善帶動下，工業企業累計營收由降轉增。１－４月份，規上工業企業營業收入同比增長
０﹒５％，一季度為下降０﹒５％。
＊４月化工煤炭業利潤降，拖累工業利潤增速＊
二是企業利潤降幅繼續收窄。４月份，規模以上工業企業利潤同比下降１８﹒２％，降幅較
３月份收窄１﹒０個百分點，連續兩個月收窄。多數行業盈利改善。在４１個工業大類行業中，
有２３個行業利潤增速較３月份加快或降幅收窄、由降轉增，佔５６﹒１％。４月份，受產品價
格降幅較大等因素影響，化工、煤炭採選行業利潤分別下降６３﹒１％、３５﹒７％，合計下拉
規上工業利潤增速１４﹒３個百分點。
＊裝備製造業、外資４月企業利潤由降轉增＊
三是裝備製造業利潤明顯恢復。４月份，受新動能產業發展較好、同期基數較低等因素作用
，裝備製造業利潤同比大幅增長２９﹒８％，實現由降轉增，拉動規模以上工業利潤增長６﹒４
個百分點，是拉動作用最大的行業板塊。裝備製造業利潤普遍回升，其中汽車行業因同期基數較
低，利潤大幅增長２０﹒４倍，增速較３月份顯著加快。
四是電氣水行業利潤持續快速增長。４月份，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業利潤同比
增長３６﹒５％，增速較３月份加快８﹒９個百分點。其中，隨著經濟運行向好，用電需求增加
，電力生產持續加快，帶動電力行業利潤增長４５﹒３％。
五是外資企業利潤由降轉增，私營企業利潤降幅明顯收窄。４月份，外商及港澳台商投資企
業受汽車等行業帶動，利潤同比增長１６﹒３％，由３月份的下降轉為正增長，增速連續兩個月
回升。私營企業利潤降幅較３月份收窄７﹒３個百分點。（ｃｔ）
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