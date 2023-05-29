【國際要聞】烏克蘭首都基輔傳出爆炸聲

《經濟通通訊社２９日專訊》烏克蘭首都基輔的市長Ｖｉｔａｌｉ Ｋｌｉｔｓｃｈｋｏ表
示，周一（２９日）清晨聽到多次爆炸。
據當地媒體報導，敖德薩和文尼察地區亦發生了爆炸。
俄烏戰爭持續，烏克蘭總統辦公室主任Ａｎｄｒｉｙ Ｙｅｒｍａｋ表示，烏克蘭不會以放
棄土地來換取和平。烏克蘭軍隊總司令Ｖａｌｅｒｉｙ Ｚａｌｕｚｈｎｙｉ亦表示，現在是時
候奪回屬於烏克蘭的東西。（ｒｃ）
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