【國際要聞】烏克蘭首都基輔傳出爆炸聲

《經濟通通訊社２９日專訊》烏克蘭首都基輔的市長Ｖｉｔａｌｉ Ｋｌｉｔｓｃｈｋｏ表

示，周一（２９日）清晨聽到多次爆炸。

據當地媒體報導，敖德薩和文尼察地區亦發生了爆炸。

俄烏戰爭持續，烏克蘭總統辦公室主任Ａｎｄｒｉｙ Ｙｅｒｍａｋ表示，烏克蘭不會以放

棄土地來換取和平。烏克蘭軍隊總司令Ｖａｌｅｒｉｙ Ｚａｌｕｚｈｎｙｉ亦表示，現在是時

候奪回屬於烏克蘭的東西。（ｒｃ）

