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29/05/2023 09:04

【國際要聞】烏克蘭首都基輔傳出爆炸聲

　　《經濟通通訊社２９日專訊》烏克蘭首都基輔的市長Ｖｉｔａｌｉ　Ｋｌｉｔｓｃｈｋｏ表
示，周一（２９日）清晨聽到多次爆炸。
　　據當地媒體報導，敖德薩和文尼察地區亦發生了爆炸。
　　俄烏戰爭持續，烏克蘭總統辦公室主任Ａｎｄｒｉｙ　Ｙｅｒｍａｋ表示，烏克蘭不會以放
棄土地來換取和平。烏克蘭軍隊總司令Ｖａｌｅｒｉｙ　Ｚａｌｕｚｈｎｙｉ亦表示，現在是時
候奪回屬於烏克蘭的東西。（ｒｃ）

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