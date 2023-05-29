【外圍經濟】英國財相侯俊偉不擔心經濟衰退，認為可降低通脹

《經濟通通訊社２９日專訊》英國財政大臣侯俊偉表示，支持提高利率來應對通脹，即使這
會導致經濟衰退。
侯俊偉表示，通脹是不穩定的根源，英倫銀行必須做出艱難的決定，最終實現可持續增長的
唯一途徑是降低通脹。他不擔心出現經濟衰退。
英國的通脹率正以３０年來最快的速度下降，不過，上周公布的４月份數據仍高於英倫銀行
的預測。（ｒｃ）
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