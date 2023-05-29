  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/05/2023 13:52

【外圍經濟】英國財相侯俊偉不擔心經濟衰退，認為可降低通脹

　　《經濟通通訊社２９日專訊》英國財政大臣侯俊偉表示，支持提高利率來應對通脹，即使這
會導致經濟衰退。
　　侯俊偉表示，通脹是不穩定的根源，英倫銀行必須做出艱難的決定，最終實現可持續增長的
唯一途徑是降低通脹。他不擔心出現經濟衰退。
　　英國的通脹率正以３０年來最快的速度下降，不過，上周公布的４月份數據仍高於英倫銀行
的預測。（ｒｃ）

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事29/05/2023
《神州經脈》神舟十六明日升空　人幣續創半年低　A股滬強深弱
人氣文章財經熱話29/05/2023
華虹發盈喜股價先飆升後回順　受制中美角力行業低迷芯片股買唔過？
人氣文章香港要聞29/05/2023
陳茂波:第二期消費券7月16日發放，料注入130億元消費力
人氣文章專訪29/05/2023
【專訪】陶冬:日本股市火了　經濟止跌回升（有片）
人氣文章香港要聞29/05/2023
陳茂波:貫通東西南北交通網絡助釋放土地發展潛力
人氣文章FOCUS29/05/2023
【FOCUS】C919大飛機商用　劍指航空供應鏈
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】帶你參觀香港現存最古老公廁 #威靈頓街地下公廁。點解凈係得男廁？同原貌發生咗呢啲分別！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金