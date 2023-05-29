【企業盈警】歐化（０１７１１）料全年盈轉虧最多２２００萬元

《經濟通通訊社２９日專訊》歐化（０１７１１）公布，預期截至３月３１日止年度淨虧損

不多於２２００萬元，去年度淨溢利４１０萬元。

該集團指，轉盈為虧主因業務經營環境困難，導致本年度總收入下降少於５％，以及本年度

經減值評估後確認有關使用權資產及固定資產出現重大減值撥備。

該集團擬定於６月下旬公布業績。（ｗｈ）

