【北水炒Ｄ乜】淨流入７２﹒０５億元，買盈富沽建行

《經濟通通訊社２９日專訊》上周四（２５日）恒指低開１８５點，報１８９３０點。最高

跌１８５點報１８９３０點，最低跌４９５點報１８６２０點。恒指收報１８７４６點，跌

３６９點或１﹒９３％。

北水全日淨流入７２﹒０５億元，上日淨流出３４﹒９５億元。北水淨買入最多的個股依次

是盈富基金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、騰訊控股（００７００）；淨賣出

最多的依次是建設銀行（００９３９）、中國海洋石油（００８８３）、比亞迪股份

（０１２１１）。

主板成交１１５５﹒４７億元增加１７﹒９％。其中港股通成交３１５﹒１億元，佔總成交

２７﹒３％。

盈富基金跌１﹒７６％報１８﹒９７元，北水淨買入４３﹒７億元；恒生中國企業跌

２﹒０５％報６４元，北水淨買入８﹒２億元；騰訊控股跌３﹒０１％報３２２﹒４元，北水淨

買入８﹒２億元。

建設銀行跌１﹒３６％報５﹒０９元，北水淨賣出３﹒４億元；中國海洋石油跌１﹒７３％

報１２﹒４８元，北水淨賣出１﹒５億元；比亞迪股份跌５﹒４％報２３４﹒６元，北水淨賣出

１﹒１億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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盈富基金 （０２８００） ４３﹒７２

恒生中國企業 （０２８２８） ８﹒２２

騰訊控股 （００７００） ８﹒２１

美團 （０３６９０） ３﹒３８

李寧 （０２３３１） ２﹒０２

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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建設銀行 （００９３９） －３﹒４２

中國海洋石油 （００８８３） －１﹒４９

比亞迪股份 （０１２１１） －１﹒０６

快手 （０１０２４） －０﹒７４

中芯國際 （００９８１） －０﹒０９

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