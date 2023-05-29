《日入而息》第二期消費券７﹒１６發放，傳廣發證券收購惠理股權

《今天重點》

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陳茂波稱第二期消費券７月１６日發放，料注入１３０億元消費力；由２０２１年至今就套現消

費券個案拘５人，涉８０個商戶；財庫局表示派發消費券以５月２９日為界，判斷當事人是否永

久離港

傳廣發證券（０１７７６）斥１１億收購惠理集團２０％股權

新地（０００１６）簽署２７５億港元銀團貸款，規模歷來最大

本港４月出口貨值按年跌１３％，遜預期

差估署表示４月樓價指數按月升０﹒５％，連升４個月

黎智英涉勾結外國勢力案申永久終止聆訊，遭高院駁回

人行２５０億逆回購利率持平，淨投放２３０億元；人行開展５０億元ＣＢＳ操作，票面利率２

﹒３５％

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《即日市況》

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恒指全日低收１９５點報１８５５１，網易升逾７％，美團跌逾８％

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《深滬股市》

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中字頭護盤滬指收升０﹒２８％，創業板跌１％一年低

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《美元匯價》

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美元有機會延續反彈勢頭

歐元最新報１﹒０７１４╱１５，日圓最新報１４０﹒２５╱２６

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《公司資訊》

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新地（０００１６）簽署２７５億港元銀團貸款，規模歷來最大；ＮＯＶＯ ＬＡＮＤ第２Ａ期

明開價不少於１８６伙

傳太陽能逆變器生產商古瑞瓦特推遲香港ＩＰＯ

Ｈ＆Ｈ國際控股（０１１１２）旗下公司獲建行５億元人民幣定期貸款

傳ｌｉｖｉ ｂａｎｋ或轉移重心至中小企業務

騰訊（００７００）旗下微信視頻號新增「原創聲明」功能兼顯示標籤，搬運內容將限流

港鐵（０００６６）日出康城單位裝修疑打穿主力牆，屋宇署指正調查事件

傳高銀（００５３０）前主席潘蘇通名下豪宅淪銀主盤，以２億元放售

恒生（０００１１）委任張家慧為風險監控及合規總監，下月１日起生效

高力承託放售觀塘駱駝漆中心全幢及駱駝漆大廈地舖

中國生物製藥（０１１７７）受託人從市場購買１２００萬股股份

中國金融投資管理（００６０５）深圳領達小貸授出本金額７５０萬元人民幣貸款

中銀香港（０２３８８）截至４月底ＢｏＣ Ｐａｙ商戶交易金額按年翻倍

光大環境（００２５７）完成發行第二次永續中期票據，本金額２０億元人民幣

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《國企紅籌》

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東風集團（００４８９）與東風武漢輕型汽車公司無任何股權關係和業務往來

齊魯高速（０１５７６）為山東舜廣實業提供連帶責任保證擔保

灣區發展（００７３７）４月廣深高速公路月總路費收入按年升４４％

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《神州民企》

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恒大地產「２０恒大０２」債券再延遲一年支付利息

達利食品（０３７９９）黃佳瑩辭任公司執行董事

景瑞控股（０１８６２）附屬２０２４年到期人民幣債券延長債券還款期限

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《中國要聞》

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李尚福將出席第２０屆香格里拉對話會，並訪問新加坡

社科院料２０３０年互聯網保費收入超２﹒８５萬億

滬深３００調入東方電氣、上海醫藥等９隻樣本股

深交所表示協鑫能科、愷英網絡等１１股調入深指樣本股

遠大醫藥、武漢匯海涉市場壟斷，共遭罰沒３﹒２億元

國家文物局表示豐子愷等４１位大師書畫作品不准出境

國產大飛機Ｃ９１９首次載客由上海飛抵成都

潘功勝稱客觀準確評估當前金融風險，提升監管能力

北京首４月規上工業利潤同比降２７％，醫藥業利潤降

北京擬向民間資本推介１４９個項目總投資１３０８億

廣東重點加快新能源車、新型儲能等產業發展

招銀理財一公募產品淨值低於１元不收管理費

財政部表示首４月國企利潤１﹒４萬億，增１５﹒１％

神舟十六號明早發射，景海鵬四度上太空

載人航天工程辦公室表示２０３０前實現中國人登陸月球

ＩＰＯ未盡責，中銀國際證券等三券商收中證監警示函

３月全國新設外商投資企業４８１８戶，同比增４４％

國稅總局表示首４個月減稅降費及退稅緩費４６８９億

人行２５０億逆回購利率持平，淨投放２３０億元；人行開展５０億元ＣＢＳ操作，票面利率２

﹒３５％

中指院表示５月樓市成交量整體同環比均上漲

中證監表示將推動出台上市公司監管條例

科技成果轉化報告發布，轉化合同金額按年增２５％

王文濤就日方限制半導體出口及Ｇ７抹黑中國嚴正交涉

武漢財政局刊報公開催債，列２５９債務人欠逾３億元

萬達美元債漲幅６個月最大，境外貸無被催還市場紓憂

農行表示５年或以上無交易兼零存款存摺帳戶將被註銷

小馬智行將在深圳核心城區測試無人自動駕駛

特斯拉聲明沒有與任何第三方人力資源公司合作招聘

外交部表示新開發銀行理事會年會明日起在上海舉行

深圳首４月工業增加值增２﹒１％，新能源車產量增逾倍

外電指中國籍駁船因打撈英國二戰沉艦被馬來西亞扣留

武漢財政局公開催債，知情人士表示無關財困、地方債

報告指中國重開將推動全球增長，旅客重視享受體驗

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒８％，富士康鄭州廠火熱招聘加碼獎金

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《國際要聞》

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埃爾多安成功連任，繼續統治土耳其

烏克蘭首都基輔傳出爆炸聲

外交部否認「中方讓俄羅斯保留烏克蘭部分領土」

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《外圍經濟》

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Ｓｃｏｐｅ下調法國信用評級前景至負面

加息持續，巴西家庭債務違約率上升

加納指ＩＭＦ批准３０億美元延期信貸會恢復市場信心

印太經濟框架１４成員國就供應鏈韌性達成協議

彭博經濟研究認為美國經濟並未出現衰退

歐洲天然氣價格跌至２０２１年年中以來新低

歐洲央行委員表示加息接近「階梯的頂部」

矽銀加拿大分部最大債權人是一家科技金融公司

美國參議員曼欽成功將弗州天然氣管道交易納債務協議

英國財相侯俊偉不擔心經濟衰退，認為可降低通脹

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《大國博弈》

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王文濤會見美商務部長，重點關切經貿、半導體政策等

葡萄牙禁「高風險」國家公司提供５Ｇ，疑封殺華為

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《其他消息》

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中原十大屋苑周末錄５宗成交，交投橫行

利嘉閣表示４月官方樓價升幅顯著收窄，料５月短暫整固

差估署表示４月樓價指數按月升０﹒５％，連升４個月

高力料今年中小型私人住宅樓價升２％至６％

深股通全日額度近２０億元，外資結束連續三日淨流出；滬股通全日額度用１４﹒７８億，外資

轉淨流入１４億元

２０１９年七一衝擊立法會案，孫曉嵐等７人認暴動罪

鄭雁雄冀社福界弘揚愛國愛港價值觀，融入國家大局

孫玉菡稱社署將加強支援照顧者，年中前交代輸入外勞

李家超稱粵港將簽署合作備忘錄，推進養老服務合作

港車北上今開放抽籤，今早一度逾千人輪候

陳茂波稱貫通東西南北交通網絡助釋放土地發展潛力；陳茂波稱第二期消費券７月１６日發放，

料注入１３０億元消費力；由２０２１年至今就套現消費券個案拘５人，涉８０個商戶

華僑永亨上調一年期定存息至高達４﹒１８厘

招商證券擬採購微軟大語言模型服務，用於ＡＩ投研

取消器官捐贈登記宗數急升，盧寵茂稱續推進跨境器官移植恒常機制

市建局研檢討７年樓齡補償機制，測量師指是合適時間檢討

葉劉稱故意挑釁空姐等非理性帖文屬過火，籲勿加深兩地矛盾

藍十字表示今年首季旅遊保險業務升８倍，目標今年人手增加３０％

本港４月出口貨值按年跌１３％，遜預期

ＣＦＡ協會表示Ｚ世代正積極參與投資活動，惟仍存障礙

何永賢明日訪京，將拜訪港澳辦及國家發改委

黎智英涉勾結外國勢力案申永久終止聆訊，遭高院駁回

財庫局表示派發消費券以５月２９日為界，判斷當事人是否永久離港

通訊局批准奇妙電視更改其免費電視服務傳送模式

鄧炳強稱有人利用他人資料取消器官捐贈登記，已展開刑事調查

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