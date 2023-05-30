《出旗制勝－麥穎儀》美團績後急挫逼近去年１０月低位

《出旗制勝》恒指周一（２９日）跌勢未止，早段小幅反彈升逾百點後調頭向下，日內低位

逼近上周牛證重貨區約１８５００點水平，日內低位報１８５１７點，收報１８５５１點，全日

跌１９５點，與年初高位２２７００點相比回落近兩成，連續四日收跌。以周線圖觀之，恒指下

方下一參考水平或為去年３月中旬低位約１８２３５點位置。截至上日，收回價距上日收市價上

下１０００點的恒指牛熊街貨比例約８０：２０，牛證重貨區下移至１８０００－１８０９９點

位置。隔夜美股陣亡將士紀念日休市一天，今日（３０日）則為期結日，今早恒指繼續下試６個

月以來低位，暫時最低見約１８３７２點。投資者如看好恒指，或可留意恒指購１５５２２，行

使價２００００點，實際槓桿１３﹒２倍，換股比率８０００兌１，２０２３年９月２８日到期

；如看淡，或可留意恒指沽１５５７４，行使價１７２００點，實際槓桿９﹒３倍，換股比率

５０００兌１，２０２３年９月２８日到期。

美團（０３６９０）上周四（２５日）晚公布首季度業績，營收勝市場預期，不過周一平開

後遇沉重沽壓，股價失守１２０元後，日內繼續反復向下，收報１１５﹒８元，全日跌８﹒１％

，逼近去年１０月２５日低位１１２﹒８元。美團上日輪證樂觀資金流接近４５００萬元，樂觀

╱悲觀比例約７４：２６，今早股價進一步向下，暫跌約２﹒４％低見１１３元。投資者如看好

美團，或可留意美團購１４１３９，行使價１５０﹒１元，實際槓桿６﹒５倍，換股比率１００

兌１，２０２３年９月２８日到期；如看淡，或可留意美團沽１５２５１，行使價１００元，實

際槓桿３﹒３倍，換股比率５０兌１，２０２３年１２月２８日到期。

三大科網股上日拖累大市向下，不過多隻中字頭股份走勢靠穩，中移動（００９４１）跌幅

少於大市，股價一連兩個交易日回試月中低位６３﹒７元位置，並暫獲支持，收報６４元，全日

跌０﹒６％。今早走勢仍然以窄幅上落為主。投資者如看好中移，或可留意中移購１４７３６，

行使價７５元，實際槓桿１５﹒３倍，換股比率１０兌１，２０２３年９月２８日到期；如看淡

，或可留意中移沽１７０３２，行使價５５﹒９５元，實際槓桿１４倍，換股比率１０兌１，

２０２３年９月２８日到期。

《花旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述之相關資產



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前

應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。



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