  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/05/2023 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》兩個恒指最新長線數浪方式

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為４３﹒７５％和５０％
，局勢則分別屬於顯著向淡和偏好。過去數年來，港股受到多個沒完沒了的利淡因素困擾，走勢
反覆向淡。漫長的跌浪令投資者失去了應市的信心，自恒指去年１０月低位１４５９７起的反彈
浪止於本年１月高位２２７０１，本月陰陽燭月線圖上呈現的「大陰燭」更令好友不敢貿然再攻
。對反彈浪的結束，中長線投資者會有兩種看法：一個利淡長期後市，另一個則利好中期後市。
　　２２７０１可以是長期跌浪中另一個中期跌浪的起點，目標多低於１４５９７。此外，中期
反彈浪自１４５９７展開後，２２７０１可以只不過是內裏第一個短期升浪的終點。現時指數處
於找尋短期調整浪終點的階段，即其後會上演第二個短期升浪，目標高於２２７０１，才完成整
個中期反彈浪。觀乎投資氣候已較前大有改善，筆者認為後者成為事實的可能性較大。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事30/05/2023
據報馬斯克本周將到訪中國，料與高級官員會晤
人氣文章開市Good Morning30/05/2023
港股失黃金比率第一個位　展跌浪向18200點邁進
人氣文章財經熱話30/05/2023
【虛幣世界】分析指短線比特幣持有者將獲利賣出
人氣文章數碼新動力29/05/2023
社聯X數碼港合力推動社福界數碼轉型　共創雙嬴
人氣文章生財有道29/05/2023
【高息定存】華僑永亨上調一年期定存息至高達4.18厘
人氣文章中國故事29/05/2023
《神州經脈》神舟十六明日升空　人幣續創半年低　A股滬強深弱
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】帶你參觀香港現存最古老公廁 #威靈頓街地下公廁。點解凈係得男廁？同原貌發生咗呢啲分別！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金