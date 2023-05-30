《運籌帷幄－梁業豪》兩個恒指最新長線數浪方式

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為４３﹒７５％和５０％

，局勢則分別屬於顯著向淡和偏好。過去數年來，港股受到多個沒完沒了的利淡因素困擾，走勢

反覆向淡。漫長的跌浪令投資者失去了應市的信心，自恒指去年１０月低位１４５９７起的反彈

浪止於本年１月高位２２７０１，本月陰陽燭月線圖上呈現的「大陰燭」更令好友不敢貿然再攻

。對反彈浪的結束，中長線投資者會有兩種看法：一個利淡長期後市，另一個則利好中期後市。

２２７０１可以是長期跌浪中另一個中期跌浪的起點，目標多低於１４５９７。此外，中期

反彈浪自１４５９７展開後，２２７０１可以只不過是內裏第一個短期升浪的終點。現時指數處

於找尋短期調整浪終點的階段，即其後會上演第二個短期升浪，目標高於２２７０１，才完成整

個中期反彈浪。觀乎投資氣候已較前大有改善，筆者認為後者成為事實的可能性較大。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

