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即市新聞

30/05/2023 08:44

《套期保值－蕭猷華》期指結算後，恒指有反彈

　　《套期保值》美國將士陣亡紀念日，美股休市，美國股指期貨承接上周五（２６日）美股造
好，保持漲勢，市場憧憬美國調高債務上限協議很快會達成，眾議院最早明天會表決，全世界當
美國債務協議無到，只是一場鬧劇，美股坐火箭上升，然而，會否臨門一腳「撻Ｑ」？
　　美股上周五，受債務上限樂觀預期，美股創半年新高；另一方面，Ａ股昨天上升，有消息指
內地將會發行五萬億人民幣特別國債，刺激經濟，扶持企業，當全世界的股市上升，港股還是要
下跌，筆者認為主要原因是衍生工具影響，大量熊證在１８３００至１８５００水平，向下「屠
牛」動機大，加上今日（３０日）期指結算，大戶力壓指數，此外重磅股份業績後大多「見光死
」，美團（０３６９０）公布業績後，跌８﹒１０％。後市展望，恒指已進入超賣，很多股份再
次跌至吸引價值，龍頭科技股跌至去年年底水平，加上港股已消化外圍利淡因素，筆者認為恒指
在期指結算後，反彈機會高，短線目標１９５００點，支持位１８３００點。
《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
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