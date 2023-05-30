《ＥＴＦ前瞻－李星宇》淺談日本股市創新高與醫藥板塊行情更新

《ＥＴＦ前瞻》最近有兩件事值得投資者比較關注，第一是日本股市創下３３年新高，另外

是弱勢的港股與醫藥股行情，本文會淺談這兩件事的最新發展與我們的看法。

截至２０２３年５月２２日收盤，日經２２５指數比前一個交易日上漲２７８﹒４７點，達

到３１，０８６﹒８２點。這是自１９９０年８月以來的３３年新高，也是日本經濟泡沫破裂以

來的最高收盤點，我們認為，推動股市飆升有４個關鍵因素。首先是巴菲特效應，一些外國投資

者效仿巴菲特的做法。值得注意的是，巴菲特通過日圓計價債券購買日本股票，避免了日圓貶值

的風險。另外，東京證券交易所最近的政策指導要求低估值上市公司（ＰＢＲ低於１）提出改善

計畫，這使得日本公司更加關注有效的資本利用和股東回報，這有助於吸引外國投資者。

疫後復蘇對２０２３年日本經濟的提振起到了一定的作用。國內外旅遊的復蘇進一步支撐了

日本經濟。資產配置方面的考慮促使一些外國投資者購買日本股票，其中包括貨幣政策和地緣政

治風險等因素。日本銀行持續寬鬆的貨幣政策導致匯率穩定。這改善了投資者對投資日本的信心

，並有可能提高出口公司的業績。此外，一些投資者擔心錯過目前日本股市的飆升，因此跟隨市

場趨勢投資。

外匯因素是是投資外國股票市場不可以忽略的風險，美國商品期貨交易委員會（ＣＦＴＣ）

資料顯示，截至５月２３日當周杠杆基金的日圓淨空頭合約增至５３７０６份，創去年６月以來

最高。市場押注美元高利率和日圓負利率仍將延續一段時期，反映市場開始重新押注日圓貶值。

ＥＴＦ 可以幫助香港投資者使用香港證券戶口便利地投資到其他的股票市場如日本或歐洲股市

，投資者可以趁風險偏好回歸關注相關市場的表現。如果投資者希望避開匯率風險的話，可以使

用經貨幣對沖的ＥＴＦ，該些ＥＴＦ可以有效地提供了對日本股票的敞口，而不受日圓匯率變動

的影響。

醫藥行情方面，Ａ股的醫藥板塊，年初至今（截止到上周五收盤）是錄得正收益，而港股的醫藥

板塊下跌超過１０個百分點。與此同時，Ａ股總體年初至今也錄得低個位數的正收益，而港股恒

生綜指錄得低個位數的負收益。

造成走勢差距的主要原因，我們認為市場層面的因素，大於醫藥行業本身的因素。雖然美聯

儲加息有較大概率暫緩，但是全球地緣政治，尤其中美關係的擔憂，帶來了全球投資資本流出新

興市場，尤其是流出香港市場，而Ａ股受到周邊資金流動影響程度較低，兩者結合造成了港股的

弱勢。

香港上市的醫藥公司以創新藥、創新醫療器械和服務于創新的研發外包業務為主，總體上呈

現成長股的屬性。在基於地緣政治的資金流出和短期利率處於高位的大背景之下，成長股屬性的

醫藥目標的表現會更為弱勢。這可能是過去四個半月行情表現的主要原因。

展望未來，首先，醫藥行業的基本面，我們可以觀察到醫院端的診療、治療、手術等醫療行

為的量在不斷的恢復，藥品的銷售也逐步走向正常；其次，企業的研發投入和溝渠幾年的研發熱

度相比有所下降，但是依然維持了較高的投入強度；再次中國企業的海外拓展，雖然在２０２２

年中國企業進入美國市場的嘗試有成功有失敗，但是我們可以看到只要產品研發的品質標準能夠

達到國際水準，獲批進入國際市場的概率是比較大的，受到地緣政治的影響並不太大。

最後，香港醫藥板塊的估值已經進入非常具備吸引力的區間。因此我們認為，雖然港股醫藥

板塊因為市場宏觀要素而表現弱勢，但是其基本面並未惡化，一旦宏觀環境轉好，資金流出放緩

，以及未來港股通不斷加強加深，港股醫藥板塊預計會有較好的修復。

《華夏基金（香港）高級經理 李星宇》



資料來源：

彭博，華夏基金（香港），截至２０２３年５月２２日。

彭博，華夏基金（香港），２０２３年１月１日至２０２３年５月２６日。



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