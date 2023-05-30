《缸邊隨筆－石鏡泉》又一場戲，繼續大花？

《缸邊隨筆》隨著拜登政府與共和黨就提高債務上限達成了原則性協議，美債危機得以緩和

，為市場帶來少許樂觀氣氛。只要美國會明天（３１日）通過方案，債務危機便會如筆者昨

（２９日）文所講「有預期，無驚奇」。香港的花生友會話「無戲睇」，內地投資者則說「沒戲

（唱）了」。



這場「戲」如何結局的確早被市場看透：美債上限終會提高，但會在兩個政黨大做政治秀之

後。今時較早達成「原則性」的共識，即是有妥協，雙方都有讓步，兩黨政客自然都不會完全滿

意。



＊２０２５擇日再戰＊



共和黨人、眾議院議長麥卡錫就稱，白宮承諾不會有新的稅收及支出（無新稅收是關鍵），

而且政府還會歷史性地削減開支，並進行相應改革，算是對共和黨交了功課，但民主黨人似乎就

因未獲白宮第一時間知會而顯得不高興。



《紐約時報》就指共和黨同意提高債務上限，換來非國防開支在未來兩年內要「接近持平」

（ｎｅａｒ ｆｌａｔ），而且拜登須削減或限制各項政府支出。不過，在兩年限期，即

２０２５年之後，預算就沒有上限，到時又再討價還價。



早前耶倫還煞有介事，把美債違約期限由最初的６月１日，推遲至６月５日。今時兩黨達成

協議，雖仍待美國會批准，但債務危機很大機會可獲解除，毫無懸念，這場戲將沒有甚麼驚奇或

驚嚇。不過，這堂「美債危機」課，投資者就宜搞清楚以下誤解與事實：



一、誤解：債務上限只影響美國政府。



事實：它會影響美國，乃至全球經濟，包括利率、金融市場及美國的信用。



二、誤解：債務上限是政府支出的上限，不提高債務上限，將迫使美政府平衡預算，不再大

花筒。



事實：它只是美政府名義上「可承擔的」債務限額，美債違約或會導致美政府停止運作，並

可能導致嚴重的經濟損失，卻不一定可迫使政府平衡預算。



三、誤解：債務上限是控制政府支出的有用工具。



事實：它不能直接控制政府支出，過去它也沒有在減少財赤或控制政府支出方面，發揮到作

用。



＊謊話：美從未違約＊



美國科羅拉多州前經濟顧問、Ｍｉｓｅｓ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ經濟學家兼執行編輯

Ｒｙａｎ ＭｃＭａｋｅｎ更指出，在今次這場「戲」中，出現了另外３個誤解和「大話」。



一、誤解：削減開支即是減省現時的開支。



事實：原來「削減」是指支出的增長率小幅下降。例如過去１０年，美國防部的支出一直以

每年２％的速度增長，若明年只許有１﹒５％增長，便被視為「削減」了，但實際的支出還是增

加了。



為甚麼要看過去１０年？因為美國債正是從１０年前的１６﹒７萬億（美元．下同）開始急

升，飆升至今時的３１﹒４萬億元。同期，美政府開支也從２０１３財年的３﹒４億萬，增至

２０２２財年的６﹒２萬億元，增幅逾８０％。１０年來不斷債台高築，還不是由大花筒而來？



二、大話：美國政府從未違約，不還錢。



事實：歷史上，美國政府最少曾於１７９０、１８６２、１９３４及１９７９年４次違約。

１９３４年的自由債券，美國政府原本須用黃金贖回這些債券，但時任總統羅斯福卻拒絕向投資

者贖回。



至於１９７９年，則由於電腦故障、大量投資者要求贖回債券，加上美國會也就提高債務上

限展開談判，導致政府未能及時支付約１﹒２２億元的國庫券。雖然當年美財政部稱之為延遲而

不是違約，也只影響了僅１％的美債，但短期利率（約９％）卻升了０﹒６個百分點，美債投資

者遂告政府違約，要求賠償。



三、誤解：債務一旦違約，會世界末日？



幾乎所有專家都肯定違約會帶來經濟災難，但ＭｃＭａｋｅｎ反嘲諷一旦經濟出現問題，政

府就會派出專家告訴美國人，政府需要獲得授權，繼續花錢救助及刺激經濟，否則經濟就會崩潰

，失業率也會飈升。



０８金融海嘯也透過ＱＥ，印出數萬億元買債券來「修復經濟」，而政府經濟專家會說，如

果沒有他們的救助計劃，情況會更糟糕。其實，對很多人，尤其是身處貧富兩極的人來說，世界

還不是繼續轉？



無論如何，今時既沒有迹象會出現美債違約導致的世界末日，市場也對解除危機相當樂觀。

消息曝光當日，美股已率先抽高，反而港股昨稍揚後跌，收市跌近２００點，這是因為通過債務

上限後，美國仍有一籮籮問題，美國打壓中港不會鬆手，而中國經濟仍有待破繭生化。

《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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