《專家之言－李偉傑》大市缺乏上升動力，百奧賽圖可小注吸納

《專家之言》今年這個五窮月真的很窮，港股除了受美國國債上限談判消息拖累下跌，重磅

科技股份業績大幅優於預期又跌，這種狀況會進一步驅使港股吸引力下降，雖然在股份上仍有中

國特色估值系列可以跟隨內地造好，同時亦可以吸引科技股游走出來的資金投放。當然近期美國

聯儲局所用的通脹指標個人消費支出物價指數（ＰＣＥ），４月按年及按月升幅提速高於預期，

市場開始估計６月聯儲局加息機會增至五成，刺激美匯指數重上１０４之上，在息口仍有向上預

期下，科技股融資成本上升，迫使科技股再度在理想業績下帶來沽壓，較近的支持位置在去年

１０月低位至１月份高位回調黃金比率０﹒５在１８６００點水平，重要防守區間回調

０﹒６１８在１７７００點水平，上方阻力位置１９５００點在近期支持變阻力，同時亦接近

２５０天平均線。



＊已建１２項核心藥物產品管線，「千鼠萬抗」具發展潛力＊



明顯近期上落區間由早前的位置已往下移動當中，現時惟有等待利淡消息消化及內地股市再

展強勢，才能逆轉反覆向下形態。大市缺乏動力，不如尋找更多具有爆發性空間的股份研究，今

次分析生物技術公司百奧賽圖（０２３１５）。

百奧賽圖是一家中國生物技術公司，專注於腫瘤和非腫瘤疾病的抗體治療藥物開發。公司建

立了完全自主研發的ＲｅｎＭｉｃｅ平台，ｉｎｔｅｇｒａｔｅｓ單抗、雙抗和納米抗體開發技

術，以及體內藥效篩選和強大的臨床開發能力。百奧賽圖正在開發「千鼠萬抗」面向超過

１０００個潛在治療靶點的抗體藥物。截至２０２２年６月中，百奧賽圖已簽署２８項藥物合作

開發協議，與１６家企業達成ＲｅｎＭｉｃｅ平台授權合作。

百奧賽圖目前已建立１２項核心藥物產品管線，其中２個產品進入ＩＩ期臨床試驗，２個產

品進入Ｉ期臨床試驗。最新，百奧賽圖的全資子公司祐和醫藥就雙特異性抗體ＹＨ００８與深圳

微芯生物的控股子公司微芯新域達成大中華地區授權協議。根據協議，微芯新域將獲得

ＹＨ００８在大中華地區的臨床開發和商業化權利，並將支付包括４０００萬元首期授權費，不

超過３﹒６億元的潛在研發里程碑付款，不超過１﹒９６億元的潛在銷售里程碑付款，以及銷售

淨額的分級特許權使用費。



＊與微芯生物就ＹＨ００８達授權協議，加速臨床商業化進程＊



ＹＨ００８是一款百奧賽圖自主研發並擁有獨立知識產權的用於腫瘤免疫治療的雙特異性抗

體。目前，該產品的ＩＮＤ申請已獲得美國ＦＤＡ批准，並獲中國ＮＭＰＡ受理。百奧賽圖憑藉

其強大的自主研發平台和產品管線，加上此次與微芯生物的合作，有望在未來數年內將更多抗體

藥物推向臨床和市場。此外，微芯生物在臨床開發和商業化方面擁有豐富的經驗，合作將有助於

加速ＹＨ００８的臨床與商業化進程。

雖然生物技術行業存在較大的不確定性，但百奧賽圖憑藉其強大的研發實力和不斷增長的合

作與資金實力，有望在未來數年發展迅速。建議可考慮建立中期的持股配置，可以小注在現價

２４元之下吸納，目標２７﹒５元，防守位置在２２﹒８元。《華盛證券經紀部董事 李偉傑》

（筆者為證監會持牌人，筆者及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）



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