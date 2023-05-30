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30/05/2023 12:06

恒指半日跌１８１點報１８３６９，龍湖東方海外齊跌４﹒６％

　　《經濟通通訊社３０日專訊》美股周一（２９日）因陣亡將士紀念日休市一天，英國亦適逢
春假公眾日，整體交投淡靜。在美國總統拜登和眾議院議長麥卡錫上周六（２７日）晚間達成協
議後，債務上限問題將進入國會審議階段，眾院已宣布在美東時間周二（３０日）下午３時就此
展開聆訊。
　　陣亡將士紀念日是紀念南北戰爭中陣亡的將士。在假日前因市場對華府解決債限問題的信心
上升，而推動美股走高。
　　港股下跌，恒生指數半日收報１８３６９，跌１８１點或０﹒９８％，主板成交
４９１﹒８３億元。恒生中國企業指數報６１８９，跌６１點或０﹒９９％。恒生科技指數報
３６２１，跌２５點或０﹒７％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）；騰訊控股收報３１０元，跌３﹒２元或１﹒０２％，成交３７﹒０５億元；美
團收報１１３元，跌２﹒８元或２﹒４２％，成交２６﹒３９億元；阿里巴巴－ＳＷ收報
７７﹒５５元，跌０﹒２５元或０﹒３２％，成交１５﹒０３億元。國指三大成交股份依次為騰
訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。
　　龍湖（００９６０）跌４﹒５９％，報１４﹒９６元，該股成交約５６７萬股，涉資
８６１５萬元，盤中高見１５﹒７６元，最低見１４﹒９２元；東方海外（００３１６）跌
４﹒５５％，報９８﹒７元；中國生物製藥（０１１７７）跌３﹒６６％，報３﹒６９元；碧桂
園（０２００７）跌３﹒４％，報１﹒４２元。
　　另外，舜宇光學科技（０２３８２）逆市升２﹒５９％，報７５﹒２元，該股成交約２１６
萬股，涉資１﹒６３億元，盤中高見７６﹒３５元，最低見７４元；比亞迪（０１２１１）升
１﹒１３％，報２３２﹒４元。（ｋｙ）

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