《經濟通通訊社３０日專訊》日本總務省周二（３０日）公布，４月失業率為２﹒６％，較
上月下降０﹒２個百分點，降幅大於市場預期，是３個月來首次改善。勞動市場改善有助日本央
行實現可持續通脹目標。
數據顯示，上月日本就業人數為６７４１萬人，略高於新冠疫情前２０１９年４月的
６７３２萬人。其中，正式員工為３６６４萬人，創２０１３年以來新高。促成失業率下降的主
要原因是企業加薪，吸引求職人數增加等。（ｊｆ）
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30/05/2023 13:34
【外圍經濟】日本失業率３個月來首度下降，有助央行實現通脹目標
《經濟通通訊社３０日專訊》日本總務省周二（３０日）公布，４月失業率為２﹒６％，較
上月下降０﹒２個百分點，降幅大於市場預期，是３個月來首次改善。勞動市場改善有助日本央
行實現可持續通脹目標。
數據顯示，上月日本就業人數為６７４１萬人，略高於新冠疫情前２０１９年４月的
６７３２萬人。其中，正式員工為３６６４萬人，創２０１３年以來新高。促成失業率下降的主
要原因是企業加薪，吸引求職人數增加等。（ｊｆ）
etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多
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