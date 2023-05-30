  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/05/2023 13:34

【外圍經濟】日本失業率３個月來首度下降，有助央行實現通脹目標

　　《經濟通通訊社３０日專訊》日本總務省周二（３０日）公布，４月失業率為２﹒６％，較
上月下降０﹒２個百分點，降幅大於市場預期，是３個月來首次改善。勞動市場改善有助日本央
行實現可持續通脹目標。
　　數據顯示，上月日本就業人數為６７４１萬人，略高於新冠疫情前２０１９年４月的
６７３２萬人。其中，正式員工為３６６４萬人，創２０１３年以來新高。促成失業率下降的主
要原因是企業加薪，吸引求職人數增加等。（ｊｆ）

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章FOCUS30/05/2023
【FOCUS】中美競逐登月　民間勢力崛起
人氣文章財經熱話30/05/2023
中特估獲大摩唱好　股價經調整可再部署？邊個板塊最值博？
人氣文章財經熱話30/05/2023
《午市前瞻》人幣貶值不利港股氣氛 賭收消息利短炒賭股但難大升
人氣文章國際動態30/05/2023
巴爾幹火藥庫瀕臨爆炸，塞國裝甲部隊開赴科索沃邊境
人氣文章國際動態30/05/2023
美國國防部:兩國防長新加坡會晤請求遭北京拒絕
人氣文章財經熱話30/05/2023
【科技股】科技股績後走勢分歧　部署首選百度原因為何？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】帶你參觀香港現存最古老公廁 #威靈頓街地下公廁。點解凈係得男廁？同原貌發生咗呢啲分別！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金