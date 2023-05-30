【外圍經濟】日本失業率３個月來首度下降，有助央行實現通脹目標

《經濟通通訊社３０日專訊》日本總務省周二（３０日）公布，４月失業率為２﹒６％，較

上月下降０﹒２個百分點，降幅大於市場預期，是３個月來首次改善。勞動市場改善有助日本央

行實現可持續通脹目標。

數據顯示，上月日本就業人數為６７４１萬人，略高於新冠疫情前２０１９年４月的

６７３２萬人。其中，正式員工為３６６４萬人，創２０１３年以來新高。促成失業率下降的主

要原因是企業加薪，吸引求職人數增加等。（ｊｆ）

