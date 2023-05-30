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30/05/2023 16:25

【外圍經濟】日本財務省、央行和金融廳傍晚開會，料討論日圓穩定

　　《經濟通通訊社３０日專訊》日本財務省、央行和金融廳周二（３０日）傍晚舉行三方會議
，討論國際金融市場動向。分析指，有關會議是為了維持日圓穩定，財務官神田真人將在會後對
記者發表講話。
　　外電引述東京日生基礎研究所（ＮＬＩ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ）資深經濟學家上野剛
（Ｔｓｕｙｏｓｈｉ　Ｕｅｎｏ）指出，三方會談是當局啟動的第一步，目的是監測日圓的疲弱
走勢。如果日圓進一步走弱，政府將採取措施。
　　另有分析指，日本央行將逐漸為下半年的大動作做好鋪墊。「彭博經濟研究」認為，央行行
長植田和男知道當前的孳息率曲線控制刺激框架難以持續，不僅需要大量購買國債，且日圓容易
受到投機活動影響。
　
＊日本央行料不晚於７月收緊政策＊
　
　　分析續指，對於植田和男而言，影響最輕的選項是恢復隔夜拆借利率，作為政策利率，並將
其錨定在零，繼續實施量化寬鬆，但減少日本國債購買量，從而不容易受到投機性活動的衝擊。
　　日本央行下次政策會議將於６月１５日至１６日舉行。植田和男４月主持首次政策會議前，
約３分之２接受彭博調查的經濟師預計，日本央行會不晚於７月收緊政策。（ｊｆ）

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