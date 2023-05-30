《台股攻略－黃振宇》市場觀望美債談判，台股呈現高位震盪

《台股攻略》台股今日（３０日）先升後跌，市場觀望明日（３１日）美國債務上限的談判

最終結果，電子股受壓，觀光及航運等股走弱，加權指數曾跌至１６５７９點，汽車股則逆市走

強，指數最終收１６６２３點、跌１４點，成交金額為３０８８﹒８７億元（新台幣．下同），

三大法人合共淨買入７８﹒８９億元。

受惠新車銷售量增加，市場預計汽車行業今年獲利回復增長，汽車股的裕隆曾升至８９﹒８

元，創３３年來新高，最終收８６﹒６元，升４﹒６％；同屬汽車股的耿鼎、劍麟、和泰車及廣

華－ＫＹ均升３％至５％。電子股方面，權值股的台積電收５６６元，跌０﹒４％；聯電收

５１﹒６元，升０﹒８％；鴻海收１０７元，升１﹒４％；與輝達ＮＶＩＤＩＡ在車用領域合作

的聯發科續強，收７６３元，升３﹒４％；大立光、欣興、國巨及瑞昱均跌１％及２％，聯詠無

起跌。觀光概念股同步回吐，好樂迪跌４﹒１％，寒舍、夏都、美食－ＫＹ、王品、新天地、晶

華、萬企、第一店及雲品均跌２％至３％，僅鳳凰微升０﹒１％。航運股表現失色，貨運三雄的

萬海、長榮及陽明均跌１％至２％。散裝航運的裕民、志信、新興、亞航及慧洋－ＫＹ均跌１％

至３％。航空雙雄漲跌不一，長榮航跌０﹒２％，華航升０﹒７％。

台股現階段呈現高位震盪，預計整體處於大升小回格局，待美國順利通過債務上限協議，有

助支持台股再度挑戰高位。投資方面，可趁低吸納受惠行業復甦及市場需求增加的旅行社、航空

及餐飲等觀光概念股。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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