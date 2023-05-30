【虛幣世界】分析指短線比特幣持有者將獲利賣出

《經濟通通訊社３０日專訊》根據區塊鏈分析公司Ｇｌａｓｓｎｏｄｅ的數據，比特幣短期
持有者（ＳＴＨ）花費成本利潤比（ＳＯＰＲ）的７日移動平均線最近回升至１以上。
Ｂｌｏｃｋｗａｒｅ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ分析師表示，在短暫的比特幣虧損走勢之後，ＳＴＨ
－ＳＯＰＲ現在回到了１以上，這對近期價格走勢有利，因為它表明短期持有者投降，即賣出獲
利。
加密基金管理公司ＢｉｔＢｕｌｌ Ｃａｐｉｔａｌ的首席執行官Ｊｏｅ
ＤｉＰａｓｑｕａｌｅ相信，比特幣在２５０００美元左右獲得支撐，並在今天反彈前盤整了大
約兩周，這一走勢是否會持續到３萬美元還有待觀察，但預計市場領導者將在短期內再次測試該
關鍵阻力位。
《經濟通》數據顯示，比特幣現報２７７１２﹒７５元，跌０﹒０８％（２４小時比較．下
同）；以太幣現報１８９２﹒２９元，跌０﹒０２％；艾達幣報０﹒３７９３元，升０﹒１９％
；瑞波幣報０﹒４９３７元，跌０﹒１８％。（ｕｌ）
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