【虛幣世界】分析指短線比特幣持有者將獲利賣出

《經濟通通訊社３０日專訊》根據區塊鏈分析公司Ｇｌａｓｓｎｏｄｅ的數據，比特幣短期

持有者（ＳＴＨ）花費成本利潤比（ＳＯＰＲ）的７日移動平均線最近回升至１以上。

Ｂｌｏｃｋｗａｒｅ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ分析師表示，在短暫的比特幣虧損走勢之後，ＳＴＨ

－ＳＯＰＲ現在回到了１以上，這對近期價格走勢有利，因為它表明短期持有者投降，即賣出獲

利。

加密基金管理公司ＢｉｔＢｕｌｌ Ｃａｐｉｔａｌ的首席執行官Ｊｏｅ

ＤｉＰａｓｑｕａｌｅ相信，比特幣在２５０００美元左右獲得支撐，並在今天反彈前盤整了大

約兩周，這一走勢是否會持續到３萬美元還有待觀察，但預計市場領導者將在短期內再次測試該

關鍵阻力位。

《經濟通》數據顯示，比特幣現報２７７１２﹒７５元，跌０﹒０８％（２４小時比較．下

同）；以太幣現報１８９２﹒２９元，跌０﹒０２％；艾達幣報０﹒３７９３元，升０﹒１９％

；瑞波幣報０﹒４９３７元，跌０﹒１８％。（ｕｌ）



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