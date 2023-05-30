《談國論企－黎偉成》工業大企４月份續略多賺績趨穩

《談國論企》中國的全國規模以上工業企業於２０２３年１－４的利潤總額，同比減幅較１

－３月份及１－２月份有序收窄，而引伸所得之數更顯４及３月份呈持續略為多賺新況，表現似

稍為喘穩。全國工業生產者出廠價格指數ＰＰＩ下跌，商品出口於４月份達２﹒０２萬億元同比

增長１６﹒８％，如製造業的新訂單回復溫和擴張，相信商業銀行對企（事）業單位的中長期貸

款倍增，會使工業大企將會再現增收多賺的佳態。



＊企業多賺之數略增但要注意有更多屬少賺＊



來自中國國家統計局發布最新資料，全國規模以上工業企業的利潤總額，於２０２３年１－

４月份累計２﹒０３萬億元，同比即使減少２０﹒６％，但相對於１－３月份１﹒５１６７萬億

元的２１﹒４％減幅少減０﹒８個百分點，引伸二數抵免計算所得是４月份同比多賺３﹒２％，

較３月份多賺１﹒５％提升１﹒７個百分點，而１－２月份賺８８７２億元減少２２﹒９％，反

映出工業大企的經營回報情況漸有改善，此因（一）企業的收入和成本都同告上升：實現營業收

入１－４月份累計４１﹒０７萬億元同比略為增加０﹒５％，並扭轉１－３月份尚跌０﹒５％之

況，惟發生營業成本３４﹒９８萬億元同比增長１﹒６％，比收入的升幅多增１﹒１個百分點，

且為二連升；遂使營業收入利潤率在１－４月份所達的４﹒９３％，較上年同期回落１﹒３２個

百分點，但又比１－３利潤率的只為４﹒８６％要高。

值得注意的，是（二）國家統計局進行評估的４１個主要工業行業中，在１－４月份即使只

有１３個行業的利潤同比有所上升，卻比１－３月份的１０個增加３個，持平的有１個，而少賺

的由１－３月份的２８個行業縮減１個為２７個，表現有漸次喘穩傾向，其中（Ｉ）多賺的行業

，為（ｉ）電力、熱力生產和供應業的利潤總額於２０２３年１－４月份多賺４７﹒２％之普，

是為４１個行業表現表表者，能源需求殷切，使相關企業業務業績受惠，更顯經濟逐步復常，屬

良性的啟示。

多賺的主要行業，還有頗不少高增值的製造業（ｉｉｉ）電氣機械和器材製製造業的利潤增

加３０﹒１％，和（ｉｖ）通用設備製造業多賺２０﹒１％。（ｉｖ）非金屬礦物製品業多賺

２﹒５％。

但（ｖ）石油及天然氣開採業，於１－４月份少賺６％，而１－３月份仍多賺僅７﹒４％，

顯然受到去年倍賺的高基數影響。

至於（ＩＩ）傳統的製造行業，企業面對頗是沉重的壓力，業績難有理想表現，其中

（ｖｉ）紡織業利潤總額同比減少３０﹒２％；（ｖｉｉ）汽車製造業少賺１４﹒６％；

（ｖｉｉｉ）計算機、通信和其他電字設備製造業一季度少賺５３﹒２％。（ｉｘ）煤炭開採和

洗選業期內亦少賺１４﹒６％。要注意，相關行業無疑繼續少賺，但１－４月份的減幅普遍比１

－３月份有所收窄。



＊銷情改善促存貨減少但要改善應收帳＊



整體規模以上工業的（三）最新財政狀況，為（１）產成品存貨於２０２３年４月末時為

６﹒１３萬億元，同比增加５﹒９％，但比３月末６﹒１４萬億元所增９﹒１％少３﹒２個百分

點，２月末５﹒９９萬億元的增幅更達１０﹒７％，產成品存貨周轉天數達２０﹒８天，同比略

增１﹒３天，基本上顯示工業企業的商品銷情有所好轉，不僅使收入回升，更使存貨逐步減少，

不錯。

但（２）應收帳款卻不斷提升：於４月末累計２１﹒９４萬億元，同比增長１２﹒６％，３

月末２１﹒５９萬億元增１１％，２月末２１﹒２３萬億元增１０﹒９％，即逐月的升幅都有所

擴大。應收帳款平均回收期為６３﹒１天增６﹒４天，而３月末６１﹒８天增６﹒４天，卻比２

月末６６。天增７﹒３天，尚可，因這意味企業略增放帳期以多銷增收也。

和（３）資產總計於４月末時為１５８﹒５５萬億元，同比增加７﹒３％，負債總計

９０﹒８萬億元７﹒８％，而資產負債比率５７﹒３％，去年同期提升０﹒２個百分點。

由是可見，全國規模以上工業企業的產銷、經營回報甚至財政狀況，於２０２３年有逐步改

善和好轉態勢，當然受惠於國家在疫情受控迅讓社會復常的政策和策略，還得益於：工業生產者

出廠者價格ＰＰＩ於２０２３年前４個月同比均下跌０﹒７％，有利企業降低成本增加收益；商

品出口於４月份及３月份同比分別大幅增長１６﹒８％和２３﹒４％，當會使工業企業經營回報

保持穩步上行之勢，加上商業銀行對企（事）業單位的中長期貸款於４月份淨增６６６９億元同

比增加１﹒５１倍，但可見工業發展前景有值得憧憬之處。

要注意的，是製造業採購經理指數ＰＭＩ中之出口新訂單４月份表現相當差勁：分類指數環

比大幅回落２﹒８個百分點至僅４７﹒６，較３月份５０﹒４所跌２個百分點要多跌０﹒８個百

分點。出口新訂單出現較為明顯的收縮，乃受困美國和歐洲的進口需求疲弱。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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