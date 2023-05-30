《午市前瞻》人幣貶值不利港股氣氛，賭收消息利短炒賭股但難大升

《經濟通通訊社３０日專訊》恒生指數半日收報１８３６９，跌１８１點或０﹒９８％，主

板成交４９１﹒８３億元。恒生中國企業指數報６１８９，跌６１點或０﹒９９％。恒生科技指

數報３６２１，跌２５點或０﹒７％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；騰訊控股收報３１０元，跌３﹒２元或１﹒０２％，成交３７﹒０５億元；美

團收報１１３元，跌２﹒８元或２﹒４２％，成交２６﹒３９億元；阿里巴巴－ＳＷ收報

７７﹒５５元，跌０﹒２５元或０﹒３２％，成交１５﹒０３億元。國指三大成交股份依次為騰

訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。



＊聶振邦：人民幣貶值壓力未減＊



恒指期結日窄幅波動，終失守１８５００，但整體跌幅度未見大幅擴大。博威環球資產管理

金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，預期今日走勢與昨日相似，昨日都是先升後跌

，以目前市況而言，預計今日下午亦有機會擴大跌幅。他指，人民幣有貶值壓力，美元持續高踞

於７算關口之上，人民幣貶值壓力減輕，中港股市才有望靠穩，恒指短線有機會下試１８０００

。



＊銀娛、金沙現價潛在升幅約７至８％＊



濠賭股反覆回吐，短線稍為靠穩。聶振邦指港股投資氣氛低迷，即使本周公布５月澳門賭收

按年大幅增長，亦只能提供短線利好刺激，難令賭股長期上升。目前銀娛（０００２７）於５３

元有明顯阻力，現價計算潛在升幅少於１０％，若只以短線操作為目標可以考慮，但中長線宜待

回落至４８元入手會有更強防守性。另外，聶振邦指金沙（０１９２８）阻力水平位於２７元，

現價２５元入手同樣潛在升幅少於１０％，若要買入宜於２４至２４﹒５元部署。



＊華電國際強勢可追入＊



近期市況偏軟，可選擇股份不多，聶振邦推薦留意電力股。他指，近期內地憧憬煤炭價格仍

有下調空間，有利產電成本降低。華電國際（０１０７１）預期周息率高於６厘，市帳率亦低於

０﹒６，現價不妨追入，上望４﹒６元至４﹒８元。（ｈｃ）

