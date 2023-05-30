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30/05/2023 17:48

【北水炒Ｄ乜】淨流入１４﹒０３億元，買盈富沽建行

　　《經濟通通訊社３０日專訊》今日恒指高開２３點，報１８５７４點。最高升１１５點報
１８６６６點，最低跌１８１點報１８３６９點。恒指收報１８５９５點，升４４點或
０﹒２４％。
　　北水全日淨流入１４﹒０３億元，上日淨流出１８﹒３１億元。北水淨買入最多的個股依次
是盈富基金（０２８００）、美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）；淨賣出最多的依
次是建設銀行（００９３９）、比亞迪股份（０１２１１）、中國移動（００９４１）。
　　主板成交９４５﹒４２億元減少１４﹒４％。其中港股通成交２２９億元，佔總成交
２４﹒２％。
　　盈富基金升０﹒２１％報１８﹒８２元，北水淨買入３﹒９億元；美團升０﹒５２％報
１１６﹒４元，北水淨買入３﹒２億元；騰訊控股升０﹒９６％報３１６﹒２元，北水淨買入２
億元。
　　建設銀行跌０﹒７８％報５﹒０８元，北水淨賣出１﹒９億元；比亞迪股份升２﹒１８％報
２３４﹒８元，北水淨賣出１﹒７億元；中國移動升０﹒５５％報６４﹒３５元，北水淨賣出
１﹒２億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　盈富基金　　　　　（０２８００）　　　　　　３﹒９０
　　美團　　　　　　　（０３６９０）　　　　　　３﹒２１
　　騰訊控股　　　　　（００７００）　　　　　　１﹒９９
　　中國神華　　　　　（０１０８８）　　　　　　１﹒７４
　　中國石油化工股份　（００３８６）　　　　　　１﹒３０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　建設銀行　　（００９３９）　　　　　－１﹒９４
　　比亞迪股份　（０１２１１）　　　　　－１﹒７２
　　中國移動　　（００９４１）　　　　　－１﹒２０
　　理想汽車　　（０２０１５）　　　　　－１﹒１７
　　快手　　　　（０１０２４）　　　　　－０﹒０５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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