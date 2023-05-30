《美元走勢－羅明立》短期可買入美元，賣出非美貨幣

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １４０﹒３８ １４０﹒９２ １３９﹒９５

歐元╱美元 １﹒０６９３ １﹒０７２５ １﹒０６８０

英鎊╱美元 １﹒２３４６ １﹒２３７７ １﹒２３２５

美元╱瑞郎 ０﹒９０５０ ０﹒９０６４ ０﹒９０２９

美元╱港元 ７﹒８３２２ ７﹒８３４８ ７﹒８２２３

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《美元走勢》周一（２９日）為美國市場假期，但美元仍繼續維持近期的強勢，美元指數企

穩於１０４上方。上周六（２７日）美國總統拜登和眾議院議長、共和黨領袖麥卡錫就提高聯邦

政府的債務上限達成原則性協議，提振了市場情緒。但方案仍需在國會參眾兩院表決通過才可生

效。尤其在共和黨控制的眾議院，該協議或未能滿足共和黨內強硬派的要求，暗示該方案通過的

前景崎嶇不平。而近期公布的經濟數據，特別是通脹數據的突然升溫，使市場對美聯儲局在６月

和７月的ＦＯＭＣ會議上再度加息的擔憂快速增加。上周公布的４月個人消費支出和４月ＰＣＥ

物價指數升幅均超過市場預期，４月耐用品訂單量亦意外上升，顯示美國消費市場依然強勁，消

費者情緒亦未受到通脹影響，美聯儲局想通過技術性衰退以抑制通脹的目的似乎難以實現，從而

逼使局方只能繼續收緊政策。

反觀大洋隔岸，歐洲經濟火車頭德國的增長陷入了滯漲，一季度ＧＤＰ下跌０﹒３％，連續

兩個季度下跌，４月份通脹則按年上升７﹒２％，繼續維持高位。經濟陷入衰退，通脹持續高企

，市場對德國經濟充滿擔憂。實力最強的德國尚且如此，歐元區其他本就體弱的經濟體狀況可想

而知。歐洲央行顯然是有感及此，近期的態度也略為偏鴿，對年內繼續加息的意欲開始減弱。

日本央行新任行長植男和田上任後，有意將超寬鬆貨幣政策進行到底，即使近期日圓持

續下滑，日本央行和政府也沒有發表任何評論，與去年日圓下跌時的態度大相徑庭。因美國債務

上限談判已衝破最大障礙，且美國通脹有再度升溫跡象，美元有機會延續反彈勢頭。建議短期內

可以買入美元，賣出非美貨幣。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 賣出歐元 １﹒０７００ １﹒０５５０ １﹒０７５０

美元兌日圓 賣出日圓 １４０﹒３０ １４１﹒８０ １３９﹒８０

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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