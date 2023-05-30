消息：行會通過兩間巴士公司加價申請，部分路線加０﹒５至１元

《經濟通通訊社３０日專訊》政府今年３月公布５家專營巴士公司加價申請，當中載通

（０００６２）旗下九巴申請加價９﹒５％，龍運巴士則申請加價８﹒５％，新巴及城巴提出所

有日常路線票價劃一加價２元。據本地傳媒引述消息指，行政會議今日已通過其中２間巴士公司

的加價申請，部分路線車費加價０﹒５至１元。（ｂｉ）

