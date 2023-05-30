按證公司發首批基建貸款抵押證券，總值逾４億美元

《經濟通通訊社３０日專訊》按揭證券公司今日宣布，成功發行在基建融資證券化先導計劃

下首批基建貸款抵押證券。這次發行是通過特設公司Ｂａｕｈｉｎｉａ ＩＬＢＳ １

Ｌｉｍｉｔｅｄ（Ｂａｕｈｉｎｉａ １）進行，標誌著按證公司就香港發展基建融資證券化平

台，邁出重要一步。

Ｂａｕｈｉｎｉａ １組合涉及１２個國家的３５個項目和基建貸款、２５個獨立項目和９

個行業，總值約４﹒０４８億美元。Ｂａｕｈｉｎｉａ １為機構投資者提供一個投資橫跨不同

地域和行業的多元化項目組合、基建和企業貸款機會。



＊陳茂波：本地基建融資市場更蓬勃、更多元＊



財政司司長陳茂波表示，Ｂａｕｈｉｎｉａ １的發行將令本地基建融資市場的發展更蓬勃

、更多元；同時推動市場資金流入高質量的基建項目，有助香港基建融資中心的發展，並助力香

港成為國家「一帶一路」倡議下基建項目的首選海外融資平台。



＊發行票據共分５級，獲多方投資者支持＊



經過為期兩周的路演，Ｂａｕｈｉｎｉａ １獲得多方面投資者的高度支持，包括多邊機構

、本地和國際金融機構、保險公司、資產管理公司等。所發行的票據共分５級（Ａ１－ＳＵ級、

Ａ１級、Ｂ級、Ｃ級和Ｄ級），均為投資級別，總值為３﹒６４４億美元，並於香港聯交所上市

。按揭證券公司作為是次交易的保薦人、抵押品管理人和風險保有人。

Ｂａｕｈｉｎｉａ １的資本結構中，有１億美元是由具可持續發展、綠色和社會責任元素

資產組成的可持續融資票據（Ａ１－ＳＵ級）。Ａ１－ＳＵ級票據在按揭證券公司的《社會責任

、綠色及可持續金融框架》下發行，符合國際資本市場協會的綠色債券原則、社會責任債券原則

和可持續債券指引。



＊亞投行為是次基建債券發行的錨定投資者＊



亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）為是次Ｂａｕｈｉｎｉａ １發行的錨定投資者，以履行

其將私有資本引入基建行業的重點戰略目標。

是次發行由ＩＮＧ銀行、三菱日聯證券亞洲有限公司及渣打銀行任聯席全球協調行、聯席牽

頭行及聯席簿記行。富邦銀行（香港）為副承銷商。（ｂｉ）

