《新股上市》巨星傳奇明起招股，入場費３１８１﹒７７元

《經濟通通訊社３０日專訊》巨星傳奇（０６６８３）宣布明日（３１日）起招股，公司發

行約１﹒２７億股，當中約九成為國際配售，一成為公開發售，招股價介乎５﹒５元至６﹒３元

，集資規模約６﹒９７億元至７﹒９８億元，每手５００股，入場費３１８１﹒７７元。招股日

期由明日至６月５日，６月１３日上市。

以招股價中位數５﹒９元計算，經扣除包銷佣金及公司就全球發售已付或應付的估計開支後

，並假設超額配股權未獲行使，則公司估計，公司將收取全球發售所得款項淨額約３﹒７億元。

當中約２２﹒２％將用於多元化產品組合；約２２﹒３％將用於透過 ＭＣＮ 增加品牌嚟光率

及產品銷售，包括與選定的頂級 ＫＯＬ 合作，開發專有直播賬號；約３７﹒３％將用於創建

獨有的明星ＩＰ及相關ＩＰ 內容，包括媒體內容及大型演唱會；約８﹒２％將用於提升公司的

ＩＴ基礎設施及增加對ＩＴ開發的投資：及約１０％用於營運資本。

是次引入兩名基石投資者為Ｂｌｉｎｋ Ｆｉｅｌｄ Ｌｉｍｉｔｅｄ及

ＮＥＴＤＲＡＧＯＮ ＷＥＢＳＯＦＴ ＩＮＣ。民銀資本為是次全球發售之獨家保薦人。

（ｂｎ）

