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30/05/2023 17:50

《新股上市》巨星傳奇明起招股，入場費３１８１﹒７７元

　　《經濟通通訊社３０日專訊》巨星傳奇（０６６８３）宣布明日（３１日）起招股，公司發
行約１﹒２７億股，當中約九成為國際配售，一成為公開發售，招股價介乎５﹒５元至６﹒３元
，集資規模約６﹒９７億元至７﹒９８億元，每手５００股，入場費３１８１﹒７７元。招股日
期由明日至６月５日，６月１３日上市。
　　以招股價中位數５﹒９元計算，經扣除包銷佣金及公司就全球發售已付或應付的估計開支後
，並假設超額配股權未獲行使，則公司估計，公司將收取全球發售所得款項淨額約３﹒７億元。
當中約２２﹒２％將用於多元化產品組合；約２２﹒３％將用於透過　ＭＣＮ　增加品牌嚟光率
及產品銷售，包括與選定的頂級　ＫＯＬ　合作，開發專有直播賬號；約３７﹒３％將用於創建
獨有的明星ＩＰ及相關ＩＰ　內容，包括媒體內容及大型演唱會；約８﹒２％將用於提升公司的
ＩＴ基礎設施及增加對ＩＴ開發的投資：及約１０％用於營運資本。
　　是次引入兩名基石投資者為Ｂｌｉｎｋ　Ｆｉｅｌｄ　Ｌｉｍｉｔｅｄ及
ＮＥＴＤＲＡＧＯＮ　ＷＥＢＳＯＦＴ　ＩＮＣ。民銀資本為是次全球發售之獨家保薦人。
（ｂｎ）

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