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30/05/2023 19:15

《再戰明天》中國公布ＰＭＩ，領展公布業績

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中國公布ＰＭＩ，及領展公布業績，料為周三（３１日）市場
焦點。
　　各國重要經濟活動方面，北約外長會議舉行。周三本港時間４：００ｐｍ，歐洲央行發布半
年度金融穩定報告。晚上８：３０ｐｍ，歐洲央行總裁拉加德參加一次頒獎典禮的問答環節。
８：５０ｐｍ，波士頓聯儲銀行總裁柯林斯和美聯儲理事鮑曼在「美聯儲傾聽」活動上致開幕詞
。９：１５ｐｍ，英倫銀行貨幣政策委員會（ＭＰＣ）委員曼恩參加關於通脹和貨幣政策的小組
討論。
　
＊德國公布ＣＰＩ，美國公布芝加哥ＰＭＩ＊
　
　　數據方面，周三本港時間７：５０ａｍ，日本公布４月工業生產，月率升幅料由１﹒１％擴
大至１﹒３％，年率料由下滑０﹒６％改善至升１﹒９％；４月零售銷售月率升幅料由０﹒３％
擴大至０﹒５％，年率升幅料由６﹒９％擴大至７﹒１％。本港時間９：３０ａｍ，中國公布５
月製造業採購經理人指數，料由４９﹒２升至４９﹒５；５月非製造業採購經理人指數料由
５６﹒４降至５５﹒３；５月綜合採購經理人指數。同一時間，澳洲公布４月消費者物價指數，
年率升幅料由６﹒３％擴大至６﹒４％。本港時間１：００ｐｍ，日本公布４月新屋動工，年率
跌幅料由３﹒２％收窄至０﹒８％；５月消費者信心指數料由３５﹒４升至３６。本港時間
２：００ｐｍ，德國公布４月進口物價，月率跌幅料由１﹒１％收窄至０﹒５％，年率跌幅料由
３﹒８％擴大至５﹒８％。本港時間８：００ｐｍ，德國公布５月消費者物價指數，月率升幅料
由０﹒４％收窄至０﹒２％，年率升幅料由７﹒２％收窄至６﹒５％。本港時間９：４５ｐｍ，
美國公布５月芝加哥採購經理人指數，料由４８﹒６降至４７﹒２。
　　在本港，明日公布業績的公司有：領展（００８２３）等。
　　此外，明日力勤資源（０２２４５）將有基石投資者持股解禁。（ｗａ）

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