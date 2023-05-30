日出康城首都拆部份主力牆，屋宇署：佔整層結構牆１％

《經濟通通訊社３０日專訊》屋宇署署長余寶美今就日出康城首都一單位拆去部分結構牆事

件會見傳媒時表示，署方發現拆除的部分佔整個單位結構牆６％，佔整層的結構牆１％，並已檢

視樓上和樓下單位，初步認為整體結構無危險。署方今知悉，業主已委認認可人士著手跟進，包

括會改善臨時支架。臨時支架會在復修前發揮作用。

余寶美指，署方會調查違規情況，業主、設計師、及施工承建商都有機會負上相關責任，署

方找到證據會依法辦事、嚴肅處理。她亦表示，施工方無可能不清楚所拆除的地方，由於主力牆

較厚，並可見於結構圖則。



＊余寶美：施工方無可能不清楚＊



她續稱，現階段業主須聯絡註冊承建過提交報告，作全面結構評估，及講明如何修復拆除部

分，包括施工方法、使用物料，須以樓宇原本設計作藍本，使用相同物料等。該報告獲批後，業

主須盡快開展工程。日程上，業主須在１５日內展開工程，３０日內完成修復。余寶美亦指，會

跟進涉事設計師其他裝修工程項目，需向屋宇署交代詳情。

她又表示，為了保障市民私隱，無法進入單位當中去調查其他樓宇是否潛在違規情況，只能

夠靠市民舉報。同時署方亦會增加公眾教育，令更多市民明白進行裝修工程時的注意事項。

屋宇署強調，業主有責任確保其樓宇無僭建物及不可進行違例建築工程。如欲進行樓宇加建

或改動工程，應先徵詢建築專業人士的意見，包括工程的可行性，以及按需要向屋宇署申請批准

建築圖則及同意才可展開工程，以確保安全及不會違反《建築物條例》。（ｒｈ）

