【企業盈喜】興利集團料全年轉賺７６００－９４００萬元

《經濟通通訊社３０日專訊》興利集團（００１１４）發盈喜，預期截至３月底止全年股東
應佔淨溢利在７６００萬元至９４００萬元範圍內，而對上一個年度則錄股東應佔淨虧損
６１１０萬元。
集團稱，溢利主要來自集團收入增加７％；完成出售物業錄得淨溢利２２５０萬元；及由於
玩具產品需求大增、生產力提升和成本控制措施，玩具部的業績勝過預期。（ｒｈ）
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