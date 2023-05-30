【香港政情】黎智英違國安法案料審期８３天，８月１８日審前覆核

《經濟通通訊社３０日專訊》壹傳媒創辦人黎智英涉串謀勾結外國危害國家安全等罪，黎智

英一方早前向高等法院先申請永久終止聆訊，昨日法官頒布書面判決駁回申請，今早續於高等法

院進行案件管理聆訊。控方提出，預計案件審訊日期將需至少８０個工作天，而審前覆核定於８

月１８日進行。

黎智英違國安法案原定審訊時間約為４０天，不過控方代表、律政司副刑事檢控專員周天行

今早卻於案件管理聆訊中提到，由於處理證據及盤問證人需時，未計及其他程序已至少需要６５

天；３位主審的國安法指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰決定將審訊預計時間改為８３個工作天

，亦即歷時將近４個月。

審前覆核則定於８月１８日下午續於高院進行，不過正審則選址西九龍裁判法院；庭上亦提

到，由於本案原定於９月２５日開審，但涉案的法官及控辯雙方均有參與其他案件、包括民主派

初選案，因此暫時只能希望可按原定日期開審而非延期。

另外，控方亦提到，將有２６位證人出庭作供，包括控方的６個關鍵證人、１８位辯方證人

以及兩位專家證人；控方指出，專家證人將就外國制裁及社交平台運作而作供。（ｂｎ）

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