《小傳日記》神舟十六號升空，馬斯克就訪中，有重要嘢要溝通？

《小傳日記》神舟十六號今日發射升空，超哥今朝行會前都有祝賀發射成功。而除咗超哥之

外，一直渴望上太空玩嘅馬斯克居然都有對神州航天科技畀ｌｉｋｅ。

就喺今日，前加拿大航天局太空人ｓｈａｒｅ咗神州ＣＧＴＮ有關探月工程嘅ｐｏｓｔ，中

國探月工程總設計師吳偉仁話，到２０３０年中國人一定能夠踏上月球，於是馬斯克就喺下面留

言話「中國嘅太空工程比好多人所想更加先進」，同樣都係為神舟十六號升空成功講多句好話。

就喺神舟十六號前腳啱啱飛上太空，馬斯克就後腳登陸神州。之前３月就已經有傳馬斯克正

係計劃到訪神州，《路透》當時就話有機會喺４月同國務院總理李強見面，結果過咗成個４月，

到今日５月尾先正式來到，最新仲有孖屐消息話馬斯克頭先已經抵達神州，據講係會參觀

Ｔｅｓｌａ嘅上海廠房，但係咪真係會獲李強接見就未知。

通常馬斯克嗰排同咩人合作，就會喺Ｔｗｉｔｔｅｒ寧舍關注佢，尤其今日ｃｏｍｍｅｎｔ

完神州太空科技，今日就已經來到，都好理所當然。孖屐一直盛傳馬斯克同神州嘅關係密切，所

以今次特登飛過來，仲有可能獲國家級領導人接見，可能都係傾國家級生意。

雖然行程包括參觀Ｔｅｓｌａ上海廠房，不過揀正飛完神舟十六號嘅今日就來，就令人會聯

想係咪同太空科技有更大嘅關係，因為如果只係有關Ｔｅｓｌａ嘅業務，都未必需要馬斯克親身

來到，而更加大可能就係太空科技相關。馬斯克旗下ＳｐａｃｅＸ喺太空有條「星鏈」，呢條「

鏈」喺之前俄烏戰爭入面都擔當非常重要角色，當時馬斯克就話唔想發生「第三次世界大戰」，

所以就唔畀烏軍用「星鏈」作為通訊工具。所以戰略上來講，如果令到敵對地方用唔到「星鏈」

，就可以切斷或者阻止到通訊。

所以，唔知今次馬斯克會唔會秉持「世界和平」原則，而決定唔畀某啲地方用「星鏈」。如

今Ｔｅｓｌａ喺神州都擴張緊，如果馬斯克同神州「加大合作」，唔知Ｔｅｓｌａ喺神州又會唔

會更加暢銷呢？請請！



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