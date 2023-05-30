《真知灼見－溫灼培》為何聯儲局不敢輕言放棄加息？

《真知灼見》美國以消費物價指數衡量的年通脹率，從去年６月高位９﹒１％連續跌了１０

個月後，於今年４月份降至４﹒９％水平。從這角度觀察，美國的通脹確實回落了不少，且勢頭

似仍在下跌。按理聯儲局是不用再擔心通脹，可放心把注意力集中在處理改善經濟的問題上。但

如從另一角度看，情況卻又非如此。



＊踏入今年美國通脹加速上升＊



倘單觀察美國消費物價指數，不作按月或按年比較，不難發現，整個通脹指數是從２０２０

年下半年，即俄烏事件爆發數月後不久便開始急速攀升。到了２０２２年６月至同年１２月期間

，該指數確出現見頂跡象。可惜這情況只維持了半年時間，踏入今年初美國的消費物價又再騰飛

，且增速並不比先前慢。這解釋了為何聯儲局一直不敢輕言放棄加息原因。基於上周美國公布的

４月ＰＣＥ核心物價指數又重上４﹒７％（註：這數字是聯儲局最看重的通脹數字）３月為

４﹒６％，事件更激發市場對聯儲局７月進一步加息２５基點預期。



＊三大因素解釋美國通脹高企不下＊



倘要解釋為何美國通脹高企難下，不排除原因有三。首先，美國就業市場確存在緊張狀況，

非農職位一直以數十萬份增長，使美國每小時工資也有４﹒４％按年增幅。當工資也有４﹒４％

增幅，美國作為一個以服務業為主的國家，要其通脹跌返２％相信會有一定困難。而美國通脹難

下的更重要原因，是美國刻意要與中國在供應鏈上脫勾。當供應商要被逼轉換生產線，上漲的成

本難免要計算在產品價格之上。最後一點較多人忽略是，油價的強勢對全球通脹帶來的推升作用

。確實現今紐約期油價格並非處１００元（美元．下同）之上，只有約７２元。但７２元亦非一

個低油價。近期所見，中東出現了大和解，一個團結的中東相信將有助支持未來油價於較高水平

。



＊今年內聯儲局減息機率低＊



為免通脹失控，除非美國有大型銀行出問題，或許現今認為聯儲局加息周期見頂是有點言之

尚早，謂減息就更是難於想像。按利率期貨市場價格變化顯示，現市場估計聯儲局６月１５日議

息會加息機率有近六成，若６月不加息，７月加息機率便攀至七成。至於今年內減息機率，則只

有兩成。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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