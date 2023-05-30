恒指全日高收４４點報１８５９５，舜宇光學百度齊升３﹒３％

《經濟通通訊社３０日專訊》美股周一（２９日）因陣亡將士紀念日休市一天，英國亦適逢
春假公眾日，整體交投淡靜。在美國總統拜登和眾議院議長麥卡錫上周六（２７日）晚間達成協
議後，債務上限問題將進入國會審議階段，眾院已宣布在美東時間周二（３０日）下午３時就此
展開聆訊。
陣亡將士紀念日是紀念南北戰爭中陣亡的將士。在假日前因市場對華府解決債限問題的信心
上升，而推動美股走高。
港股上升，恒生指數全日收報１８５９５，升４４點或０﹒２４％，主板成交９４５﹒４２
億元。恒生中國企業指數報６２８３，升３２點或０﹒５２％。恒生科技指數報３７０２，升
５４點或１﹒５％。
恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）；騰訊控股收報３１６﹒２元，升３元或０﹒９６％，成交６８﹒１３億元；美
團收報１１６﹒４元，升０﹒６元或０﹒５２％，成交５２﹒８４億元；阿里巴巴－ＳＷ收報
７８﹒８元，升１元或１﹒２９％，成交３１﹒８８億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、
美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。
舜宇光學科技（０２３８２）收升３﹒３４％，報７５﹒７５元，該股成交約５４０萬股，
涉資４﹒０８億元，盤中高見７６﹒３５元，最低見７４元；百度（０９８８８）升３﹒３４％
，收報１２３﹒７元；碧桂園服務（０６０９８）升２﹒９７％，收報９﹒３５元；翰森製藥
（０３６９２）升２﹒９４％，收報１３﹒３元。
＊東方海外逆市收跌５﹒２２％＊
東方海外（００３１６）收跌５﹒２２％，報９８元，該股成交約１７１萬股，涉資
１﹒６９億元，盤中高見１０３﹒９元，最低見９６﹒６元；恒地（０００１２）跌２﹒８１％
，收報２５﹒９元；中國生物製藥（０１１７７）跌２﹒３５％，收報３﹒７４元；信義光能
（００９６８）跌１﹒８７％，收報７﹒８８元。（ｋｙ）
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多