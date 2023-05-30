恒指全日高收４４點報１８５９５，舜宇光學百度齊升３﹒３％

《經濟通通訊社３０日專訊》美股周一（２９日）因陣亡將士紀念日休市一天，英國亦適逢

春假公眾日，整體交投淡靜。在美國總統拜登和眾議院議長麥卡錫上周六（２７日）晚間達成協

議後，債務上限問題將進入國會審議階段，眾院已宣布在美東時間周二（３０日）下午３時就此

展開聆訊。

陣亡將士紀念日是紀念南北戰爭中陣亡的將士。在假日前因市場對華府解決債限問題的信心

上升，而推動美股走高。

港股上升，恒生指數全日收報１８５９５，升４４點或０﹒２４％，主板成交９４５﹒４２

億元。恒生中國企業指數報６２８３，升３２點或０﹒５２％。恒生科技指數報３７０２，升

５４點或１﹒５％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；騰訊控股收報３１６﹒２元，升３元或０﹒９６％，成交６８﹒１３億元；美

團收報１１６﹒４元，升０﹒６元或０﹒５２％，成交５２﹒８４億元；阿里巴巴－ＳＷ收報

７８﹒８元，升１元或１﹒２９％，成交３１﹒８８億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、

美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。

舜宇光學科技（０２３８２）收升３﹒３４％，報７５﹒７５元，該股成交約５４０萬股，

涉資４﹒０８億元，盤中高見７６﹒３５元，最低見７４元；百度（０９８８８）升３﹒３４％

，收報１２３﹒７元；碧桂園服務（０６０９８）升２﹒９７％，收報９﹒３５元；翰森製藥

（０３６９２）升２﹒９４％，收報１３﹒３元。



＊東方海外逆市收跌５﹒２２％＊



東方海外（００３１６）收跌５﹒２２％，報９８元，該股成交約１７１萬股，涉資

１﹒６９億元，盤中高見１０３﹒９元，最低見９６﹒６元；恒地（０００１２）跌２﹒８１％

，收報２５﹒９元；中國生物製藥（０１１７７）跌２﹒３５％，收報３﹒７４元；信義光能

（００９６８）跌１﹒８７％，收報７﹒８８元。（ｋｙ）

